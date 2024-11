Tiene seis hijos y nunca les festeja sus cumpleaños por este motivo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Ya es una tradición en Estados Unidos que, independientemente de la edad, se celebre cada cumpleaños de los hijos en las familias, pero poco le importó eso a una mujer que tomó la decisión de no festejar más ni hacer fiestas costosas para estas fechas por un motivo en especial.

Según contó en un artículo para el sitio Business Insider, una madre de seis hijos llamada Nicole Schildt ya no organiza fiestas para los cumpleaños de sus hijos pequeños, debido a que luego los niños no las recuerdan y las considera “un desperdicio de dinero”.

La mujer dijo que es totalmente evitable el estrés que conlleva realizar una fiesta perfecta con muchos invitados más allá de los gastos que conlleva la misma, ya que, por ejemplo, su hija mayor -que hoy tiene 18 años- le reveló que no recuerda sus cumpleaños de niña ni quienes asistieron a ellos.

“Había trabajado incansablemente para crear una experiencia mágica, con la esperanza de que se sintiera querida. En cambio, me di cuenta de que me había agotado planeando estos eventos elaborados que ella no recordaría más tarde. Me hizo cuestionar toda la cultura de las fiestas de cumpleaños”, explicó Schildt, y así fue cómo tomó la decisión de no organizar más fiestas para sus hijos.

