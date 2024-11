“Es solo marketing”: Migbelis Castellanos cuestiona la inclusión en Miss Universo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La ex Miss Venezuela Migbelis Castellanos ha sacudido el mundo del espectáculo con sus recientes declaraciones sobre la inclusión en los concursos de belleza, particularmente en Miss Universo. En una entrevista candente, Castellanos no se guardó nada y criticó lo que ella considera una “inclusión forzada” en el certamen. Según la modelo venezolana, los cambios recientes en Miss Universo, como la aceptación de mujeres transgénero y la inclusión de concursantes casadas y con hijos, son más una estrategia de marketing que una verdadera búsqueda de diversidad. “Todos estos cambios para mí han sido demasiado forzosos”, afirmó Castellanos, argumentando que la inclusión real debería manifestarse en situaciones cotidianas y no solo en los reflectores de un concurso.Castellanos no escatimó en nostalgia por el formato tradicional del certamen, comparándolo con las olimpiadas y sugiriendo que los concursos de belleza eran una competencia de estándares específicos, al igual que las disciplinas deportivas. Sin embargo, lejos de simplemente criticar, la ex reina de belleza propuso soluciones innovadoras, como la creación de nuevas categorías o concursos específicos para diferentes grupos de mujeres. Lo más sorprendente de sus declaraciones fue la revelación de que, paradójicamente, cuando tenía algunos kilos de más, gozaba de más oportunidades laborales debido a esta tendencia hacia la diversidad. Esta confesión ha generado un intenso debate en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la postura de Castellanos y quienes defienden los esfuerzos de Miss Universo por ser más inclusivo. Las palabras de Migbelis Castellanos han puesto sobre la mesa una discusión necesaria sobre la autenticidad de los esfuerzos de inclusión en la industria del entretenimiento y los concursos de belleza.