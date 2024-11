Diputada chilena se autodenunció luego de ser acusada de abusar sexualmente de colaboradora

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Marcela Riquelme, diputada del partido de Gabriel Boric -el Frente Amplio- se autodenunció este lunes ante la justicia tras una acusación de abuso sexual interpuesta por una colaboradora hace menos de dos semanas. La parlamentaria renunció además a su partido, debido a “la falta de apoyo de parte de la dirección regional” y a la filtración de la querella a la prensa.

Por Infobae

Según reza en su página de Wikipedia, la parlamentaria es abogada y activista LGTB, “siendo la primera persona abiertamente lesbiana en ser electa como diputada en la historia de Chile”.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la legisladora señaló: “He sido objeto de una denuncia que ha sido al interior del partido y esa denuncia se filtró a los medios de prensa, causando un grave daño no solo a la presunta víctima sino que también a mi persona, a mi familia, a mis amigos y por supuesto a mi equipo. Es por esa razón que he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que son los tribunales de Justicia y el día de hoy me he autodenunciado”.

“Primero que todo dar las gracias a mis compañeros de la Cámara de Diputados, siempre por el trato respetuoso que he tenido de parte de ellos. Ese trato no se vio reflejado jamás en nuestra región, por parte de las autoridades regionales del partido, de sus dirigentes, no así de su militancia”, sostuvo.

Y a renglón seguido, acusó: “El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa”. “De la misma forma, espero proporcionar todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad con la misma transparencia que siempre hemos tenido”, agregó.

