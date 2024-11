¿Sexo antes del combate?: Esto dice la ciencia del método de Mike Tyson

Posted in: Ciencia, Deportes, Titulares

A los 58 años, Mike Tyson volverá a subir al ring en la madrugada de este viernes en un combate oficial: será ante el YouTuber Jake Paul, en Arlington, Texas, con transmisión de Netflix. El combate ha generado gran expectación a nivel mundial, ya que será la segunda vez que Mike Tyson se suba a un ring desde su retirada hace casi dos décadas. El último y único precedente data del 28 de noviembre de 2020, cuándo se enfrentó a Roy Jones Jr. en una pelea de ocho asaltos que terminó en empate.

Por larazon.es

La pelea será de ocho rounds de dos minutos cada uno. (A diferencia de las peleas profesionales que son de doce rounds de tres minutos cada uno), los peleadores usarán guantes de 14 onzas para evitar lesiones en los puños (en peleas profesionales en la división de pesos pesado usan guates de 10 onzas), se permitirán los nocauts y los peleadores no usarán casco o careta para proteger cabeza y cara de los golpes durante el combate. Un cara a cara para el que ambos contrincantes se han preparado a conciencia.

El excéntrico boxeador se ha sometido a un espectacular cambio físico para el que se ha visto obligado a dar un giro radical a sus hábitos. Y una de las claves para aumentar su potencia está en las relaciones sexuales.

Sexo hasta el el vestuario

Rudy González, quien fue guardaespaldas de Iron Mike, reveló un detalle sobre binomio sexo-boxeo del púgil. “Tyson contaba con tanta energía antes de los combates que mantenía relaciones sexuales previo a subirse al ring: Uno de los mayores secretos con Mike era que necesitaba tener sexo en el vestuario antes de las peleas. Tendría que encontrar una groupie, no importaba quién fuera. Él decía, ‘si no me acuesto, mataré a este tipo ahora mismo’. Mike tenía que echar un polvo para liberar algo de la fuerza que tenía. Así que tenía a las chicas escondidas en los baños y los vestuario”. confesó.

Según González, el “mataré a este tipo” no era una mera exageración de Tyson, sino que era uno de sus grandes miedos: “Su mayor temor era que matara a alguien en el ring. Sabía que podía hacerlo”.

Si embargo, la energía del púgil -de 58 años- ya no es la misma que la que derrochaba finales de los 80 cuando ambos se conocieron. Así que para su regreso al boxeo ha decido realizar el camino inverso y convertir la abstinencia sexual en una de las claves para potenciar su rendimiento.

Otros deportistas ya lo hicieron

Es uno de los grandes quebraderos de cabeza en numerosos deportistas de élite a la hora de afrontar una competición oficial. ¿Mantener relaciones sexuales afecta al rendimiento? No han sido pocos los entrenadores que, a lo largo y ancho de la historia del deporte, han vetado el sexo a sus deportistas durante una concentración. Por eso, la pregunta sigue en el aire: ¿Son compatibles el sexo y el deporte de élite?

Uno de los primero que puso el debate sobre la mesa fue Rinus Michels. El técnico de la Selección de Holanda en 1974 permitió a sus jugadores llevar a sus esposas y parejas a que compartieran con ellas el alojamiento durante todo el Mundial de Alemania. La medida no fue tomada bien por los aficionados de la ‘Naranja Mecánica’, pero, curiosamente, Holanda realizó una de sus mejores participaciones en la historia de los Mundiales. Llegó hasta la final y jugó un fútbol brillante.

Sin embargo otros atletas han alertado de sus riesgos como Muhammed Alí. El boxeador más famoso de todos los tiempos, aseguró no tener relaciones en las seis semanas previas a una pelea. ¿Pero qué hay de cierto en los supuestos efectos negativos o positivos de tener sexo durante una competición?

Un debate ancestral

Muchos técnicos, como Guardiola o Capello mantienen que tener relaciones sexuales antes de un partido no es recomendable —ni siquiera en el tiempo que dura una concentración— al haber un desgaste calórico que genera una bajada en el tono muscular que puede afectar el desempeño del jugador en la cancha. Esta idea, que excluye al sexo de cualquier deporte, tiene su origen desde los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia o en el taoísmo chino.

Desde la época antigua, en Grecia y Roma se pensaba que la abstinencia sexual era necesaria, ya que tenía que haber una comunión entre el cuerpo y el espíritu. Un deportista para asegurar su desempeño tendría que descansar antes de un torneo y no tener actividades de distracción. Esta recomendación ha perdurado a través de los años y muchos entrenadores consideran necesaria la abstinencia, porque se piensa que con la actividad sexual se genera un desgaste físico y, en el caso de los hombres, con la eyaculación se disminuye la testosterona, lo que provoca que se reduzca la agresividad y la fuerza muscular.

“Había una creencia de que el semen contenía sustancias mágicas y místicas que le daban fortaleza y virilidad al hombre, y que al sacarlas de su cuerpo bajaba su rendimiento”, según explicaba en un entrevista en la CNN la especialista en sexualidad, Elsy Reyes.

¿Qué dice la ciencia?

Los estudios en este campo se iniciaron en 1968 por Johnson (Muscular performance following coitus?. Journal of Sex Research) y en 1981 por Anshel (Effects of sexual activity on athletic performance. Physician Sports Med.), para tratar de demostrar los cambios generados con la actividad sexual. Pero en aquella época estos estudios clínicos no fueron considerados muy rigurosos.

El fisiólogo Tommy Boone, de la Universidad de Minnesota y autor del libro “Relaciones sexuales antes de una competencia deportiva: mitos y realidades”, es probablemente el experto más reconocido en este campo.