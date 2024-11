“Me arrepiento”, se pronunció la chilena que agredió a conductor venezolano

Posted in: Actualidad, Internacionales

Constanza Ruiz Bastén, la chilena de 26 años, que protagonizó una agresión contra el conductor venezolano, Deivis Agüero, se pronunció por primera vez este lunes 18 de noviembre para arrepentirse de su repudiable comportamiento.

Por lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La joven pidió disculpas por su mal actuar al conductor, asegurando que ese día “defendía su tesis y estaba bajo mucho estrés”.

“Me arrepiento bastante de lo que hice. Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”, dijo en entrevista con el diario El Mercurio.

“Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme (…) Publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca”, señaló.

También puedes leer VIDEO: chilena no se cansó de golpear e insultar a taxista venezolano que solo cumplía su labor

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, asumió con arrepentimiento.

Sobre la supuesta arma que dijo que tenía, Constanza reconoció que “no era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”.

La chilena se excusó diciendo ha tenido una vida dura, que vivió en la calle y pasó por hogares infantiles desde los 13 a los 18 años, y que por esa razón siempre se siente bajo una amenaza constante.

“Nunca conocí a mi papá, nunca nadie me dio valores, yo me quedé sola, viví en la calle y me pasaron cosas. Yo vivía en el Cementerio General, viví en Los Rucos, en La Parinacota, estuve así durante un año y medio (…) Cometí errores, me metí en la drogadicción. Fui consumidora de pasta base y cocaína, pero me recuperé, salí adelante, me rehabilité”, añadió.