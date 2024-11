“Has enorgullecido a todo el mundo del tenis”, dijo Federer a Nadal sobre su inminente retirada

Posted in: Deportes, Titulares

Unas horas antes de un duelo de Copa Davis en Málaga que podría ser el último partido profesional de Rafael Nadal, su histórico rival Roger Federer afirmó el martes en X que el mallorquín ha “enorgullecido a todo el mundo del tenis”.

“¡Qué carrera tan increíble has tenido!”, le felicitó el ex número 1 del mundo suizo en la red social. “Has enorgullecido a España” y “has enorgullecido a todo el mundo del tenis”.

El suizo, retirado de la competición desde 2022, se enfrentó a Nadal en 14 torneos de Grand Slam. Rivales y amigos, jugaron juntos el último partido de Federer, en la Laver Cup, en Londres en septiembre de 2022.

“Me has hecho trabajar más duro de lo que nunca imaginé (…) Me has obligado a reinventar mi juego (…) Me has hecho apreciar aún más el tenis”, le rindió homenaje el suizo en X.

Nadal, ganador de 22 Grand Slams, incluidos 14 Roland Garros, se retirará del tenis profesional tras competir con España en la Copa Davis.

El equipo capitaneado por David Ferrer se enfrenta el martes a Países Bajos en cuartos de final, aunque se desconoce la participación de Nadal.

El tenista español, de 38 años, ha sufrido por las lesiones en los últimos años, lo que le llevó a tomar la decisión de retirarse.

Federer recordó también su emotivo partido de retirada, formando pareja con Nadal.

“Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles”, afirmó.

“Compartir la pista contigo esa noche, y compartir esas lágrimas, será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera”, aseguró.

