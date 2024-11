Amiga de Mauricio Leal destapó cruda respuesta de Jhonier horas después de la muerte del estilista

El 11 de agosto de 2024, el nombre del famoso estilista volvió a ocupar títulos en medios nacionales y se convirtió en tema de conversación en redes sociales, gracias a la difusión de un impactante video. Las imágenes presentaban nuevos elementos que arrojaron luz sobre lo sucedido aquel trágico día, generando tanto sorpresa como controversia.

En el video, Mauricio Leal parecía asumir la responsabilidad de lo ocurrido, mencionando que había llegado a un punto límite en su vida, lo que lo impulsó, supuestamente, a actuar contra su madre y contra sí mismo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los espectadores fue un detalle en particular: en el audio, se escucha una pregunta dirigida a un posible tercero, lo que despertó sospechas sobre la presencia de otra persona en la escena.

Este nuevo material, lejos de resolver el caso, planteó aún más dudas, dejando al público y a los medios reflexionando sobre lo que realmente ocurrió. Las pruebas reveladas siguen siendo objeto de análisis y han dado un nuevo giro a la historia que marcó a todo un país.

Angelina Moncayo habló sobre la muerte de Mauricio Leal

Angelina Moncayo, reconocida actriz, concedió una entrevista al programa web La red viral, en el que abrió su corazón y expuso el dolor que cargaba tras perder a Mauricio Leal y a su madre, quienes murieron de formas muy lamentables. La famosa no dudó en apuntar que eran como una familia para ella, construyendo un vínculo que seguía intacto a pesar del tiempo que pasaba.

La artista, de forma contundente, destapó que Jhonier Leal nunca le generó una buena energía, por lo que sabía que había algo “oscuro” que los rodeaba, pese al tiempo que llevaban unidos. “En momentos se siente como si hubiera sido ayer. Es muy difícil sentirlo tan real por todo lo que rodeó la historia. Cumplí 45 años y lo conocí cuando yo tenía 14 años”, apuntó.

Al momento de la muerte de Mauricio Leal, su mundo se derrumbó por un instante, intentando encontrar respuestas a lo ocurrido. Aunque ella sentía que lo habían asesinado, solamente deseaba darle ánimo a Jhonier Leal, quien estaría afectado por este suceso.

“Fui de las primeras personas en enterarme porque casualmente ese día, que lo tengo muy presente, un amigo de una amiga estaba esperándolo para decorar la peluquería de Navidad, por lo que [fue] de los que se pillaron el tema. A las 3-3:30 yo ya estaba enterada de lo que había pasado. Primero, pensé que era para otra cosa, pero nadie está preparado para una noticia como esta. Me dicen: ‘Encontraron a Mauricio muerto’. No entendía nada; después, de inmediato, me agregan que también a su mamá. Empecé a temblar, salí corriendo del almacén, me metí a mi carro y empecé a pasar por un ataque de pánico. Empecé a hiperventilar, repetía que era mentira y lo único que salió fue: ‘Los mataron’”, dijo en la entrevista.

Jhonier Leal, de manera inesperada, respondió a la llamada que le hizo la amiga de Mauricio Leal, dándole una cruda respuesta a algo que se creía que lo había afectado.

“Estaba desconectada completamente y, al otro día, lo que hago es llamar a la familia. Tuve siempre contacto con familiares, pero con el tiempo me desconecté y seguía en contacto sólo con Mauro y Marlene. Lo que se me viene a la cabeza es llamar a Jhonier, sólo pensaba en estar fuerte y darle ánimo, pues creía que iba a estar destrozado. Lo llamo, le digo: ‘Hola, Jhonier, hablas con Angeline Moncayo’, no pude y empiezo a llorar mucho, muy afectada por dentro… Pero la respuesta de él fue demasiado fría, inesperada. Me dijo: ‘Hola, Angeline’. Le digo lo que siento y solamente me dice: ‘Sí, sí, Angeline’, fue muy cortante, distante, dolorosa”, contó.

“Colgué y recuerdo que me puse muy fría, muy fría, era horrible… Se me pasó por la cabeza que tuviera algo que ver, pero obviamente la primera reacción fue: ‘Estás loca, cómo se te ocurre pensar esto’. Lo que hago es llamar a un amigo que tengo en común con Mauro porque dije que prefería que se enterara por mí, le cuento y me dice: ‘Jhonier los mató’. Me quedé helada, no podía creer lo que estaba escuchando y, desde entonces, se convirtió en un detrás de cámaras, reconstruyendo la escena y averiguando cosas”, concluyó.