Aurora de Superlano habló de las condiciones insalubres en las que se encuentra su esposo en El Helicoide

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Vestidos de negro y encapuchados. Así andaban los funcionarios que el 30 de julio se llevaron a la fuerza, sin orden y sin identificación, a Freddy Superlano en Caracas. El momento quedó registrado en video y Voluntad Popular lo calificó como lo que fue: un secuestro.

Por La Gran Aldea

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Desde entonces, su esposa Aurora Silva de Superlano, no lo ha podido ver. Desde entonces, sus hijas de siete y tres años tratan de aprender a manejar su ausencia. La mayor de las niñas se niega a decir que su papá está preso, lo que dice es que está “con otros políticos importantes”.

Las irregularidades en este caso son muchas. A Freddy Superlano se le ha violado su derecho a la defensa: sus defensores ni siquiera han tenido acceso al expediente. Y visto lo ocurrido con la muerte en custodia del testigo electoral Jesús Martínez Medina, es comprensible que Aurora tema ahora más que nunca por la vida de su esposo.

-¿Conoce las condiciones de reclusión en las que está Freddy Superlano?

-Hoy se cumplen 112 días desde su detención y la semana posterior a su arresto me confirmaron que lo tenían en El Helicoide, que es el mayor centro de tortura de Latinoamérica. La primera vez que me acerqué a ese lugar, un agente me explicó que la recepción de paquetes son los martes, jueves y sábados. Desde ese momento usamos esos días para llevarle ropa limpia, recoger la sucia y entregarle artículos personales y medicinas.

-¿Conoce las condiciones de reclusión en las que está Freddy Superlano?

-Hoy se cumplen 112 días desde su detención y la semana posterior a su arresto me confirmaron que lo tenían en El Helicoide, que es el mayor centro de tortura de Latinoamérica. La primera vez que me acerqué a ese lugar, un agente me explicó que la recepción de paquetes son los martes, jueves y sábados. Desde ese momento usamos esos días para llevarle ropa limpia, recoger la sucia y entregarle artículos personales y medicinas.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ