Diez momentos de la declaración de Víctor de Aldama ante el juez del caso Koldo (VIDEO)

La declaración voluntaria de Víctor de Aldama ante el juez del caso Koldo supone un antes y un después en la investigación abierta por la Audiencia Nacional. El comisionista relató ante el juez Ismael Moreno su versión sobre muchas de las aristas de una causa que, después de estas revelaciones, crece aún más, si cabe. Aquí va una selección de diez momentos clave de la declaración:

Por Hugo Alguacil / elmundo.es

La foto con Sánchez que publicó EL MUNDO

Víctor de Aldama negó que la fotografía que le hicieron el 3 de febrero de 2019 junto a Pedro Sánchez fuera “fortuita”. “A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme. El presidente me dijo ‘gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado'”. Según Aldama, a esas palabras de Sánchez respondió que no tenía por qué darle las gracias y se marchó. El presidente se quedó hablando con Koldo García y al poco salieron los dos juntos.

“Cupo vasco” de Cerdán

Aldama aseguró que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, recibió “15.000 euros” tras acudir a una licitación “de una constructora de la que prefiero no decir el nombre”. “Koldo me dice que no nos metamos en el terreno de… que hay cupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán”. El presunto comisionista de la trama narró además cómo se produjo la entrega de ese dinero por parte de Koldo García “dentro de un sobre en el bar de enfrente de Ferraz”.

Pagos al jefe de gabinete de Montero

Entre las personas que, según Aldama, han cobrado comisiones en la trama estaría Carlos Moreno, jefe de Gabinete de María Jesús Montero, a quien “se le pidió un favor para una compañía que teníamos, en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda. Se pide que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo, porque nos iban a embargar. Aldama revela que Carlos Moreno respondió que “antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza, pues que hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento, él interviene y se desbloquea la situación y finalmente se concede el aplazamiento”. Aldama afirma que dos meses después, Koldo le dijo: ” Tendrías que tener un detalle con Carlos que está buscando un piso… se me piden 25.000 euros” que, de nuevo, habría entregado Koldo en un sobre “en un bar debajo del ministerio”.

Delcy pisa suelo español

La visita de Delcy Rodríguez a España ocupa bastantes minutos de la declaración ante el juez Moreno. De todo lo revelado por Aldama, hay tres momentos especialmente relevantes. El primero de ellos es cómo el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” por parte del Gobierno español enfadó a la dictadura chavista. “Se sienten traicionados, dicen que no van a permitir que se les tome el pelo: se lo dicen muy claramente, o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países”. Este conflicto diplomático formó “parte” de los motivos del viaje de la vicepresidenta venezolana a Madrid en enero de 2020.

La cena con Delcy, Sánchez y varios ministros

Víctor de Aldama confesó al juez haber participado en la organización del viaje de Delcy Rodríguez. “Yo soy quien alquila la casa donde la vicepresidenta se iba a alojar”. Según la agenda intervenida al comisionista, en los días de la política chavista en Madrid estaba prevista una cena a la que iban a asistir “Marlaska, Teresa Ribera, Salvador Illa, María Jesús Montero, Ábalos y el presidente del Gobierno”.

“Qué mejor inquilino que un ministro”

Aldama declaró que se negó a comprar y poner una casa a su nombre, tal y como le pidió Koldo García, para “el disfrute de Ábalos y su familia en la Costa del Sol” porque “ya se le estaba dando dinero por otro lado”. Sin embargo, sí intercedió en conseguir un “alquiler con opción a compra” para el entonces miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Qué mejor inquilino que un ministro”.

Reuniones con Teresa Ribera

El denominado por la UCO como “nexo corruptor” de la trama aseguró haberse reunido “en varias ocasiones” con Teresa Ribera para proyectos relacionados “con la España vaciada”, tales como “pueblos temáticos”. “Ella sabía perfectamente quién era yo”, continuó. En una de las reuniones sobre este proyecto “en la que no estaba yo, participó Begoña Gómez“.

Nadia Calviño y el rescate de Air Europa: “Ábalos era todo para Sánchez”

En una situación descrita como Aldama como “límite” se produjeron conversaciones “muy tensas” con la “ministra Calviño y la ministra Montero” sobre el rescate por parte del Gobierno de Air Europa. “La compañía estaba en situación límite, al final son 50.000 trabajadores directos e indirectos… El Gobierno la declaró empresa estratégica”. A la pregunta de si sabía el presidente del Gobierno que él se encargaba de estas gestiones, Aldama responde con rotundidad: “Obviamente. El señor Ábalos recibía cinco o seis llamadas del presidente del Gobierno todos los días. Era su todo, era todo. Era el jefe de campaña, el secretario de organización, era el ministro del ministerio más importante de este país, era su consultor, a mí nadie me ocultaba en las reuniones”.

Colaborador de la Guardia Civil

Aldama reconoce tener una vinculación con la Guardia Civil, en concreto con la unidad antiterrorista UC2: “Yo les he comprado un dron, he estado con el GAR -Grupo de Acción Rápida- en Logroño, yo tengo una medalla que está en el BOE por antiterrorismo. Tengo relación con la CIA, el FBI a través de la UC2″.