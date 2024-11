Miley Cyrus rechazó las acusaciones de plagio por su éxito “Flowers”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Miley Cyrus respondió legalmente a las acusaciones de infracción de derechos de autor sobre su exitoso tema “Flowers”, presentadas por Tempo Music Investments, que posee derechos parciales del tema “When I Was Your Man”, de Bruno Mars.

Por Infobae

La controversia surgió después de que la canción de Cyrus ganara reconocimiento internacional y un premio Grammy.

Los abogados de la estrella pop presentaron una moción para desestimar la demanda, argumentando que existe una “falla fatal” en el caso, ya que Mars y otros coautores de la canción original no participan en la demanda.

Tempo Music Investments, que adquirió el catálogo del coautor Philip Lawrence, presentó la demanda en septiembre pasado, alegando que “Flowers” no existiría sin “When I Was Your Man”. La empresa no está afiliada con Bruno Mars ni con los otros dos coautores de la obra.

El equipo legal de Miley Cyrus, representado por el abogado Peter Anderson de la firma Davis Wright Tremaine, sostiene que Tempo solo posee “derechos no exclusivos” de la canción al haber adquirido únicamente los intereses de uno de los cuatro coautores.

