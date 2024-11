Víctor de Aldama asegura que teme por su vida: Cualquier cosa que me pudiera pasar va a apuntar al Gobierno

En este sentido, el comisionista se ha vuelto a reafirmar en que hay pruebas de todo lo que ha declarado hasta el momento. “No sé qué más tengo que demostrar. Ya se me ha tachado de mentiroso, de ser agente de la TIA, de ser el ‘pequeño Nicolás’… No sé qué más tengo que demostrar, pero no hay ningún problema. Hay pruebas más que suficientes“, ha argumentado mientras explicaba que el presidente del Gobierno está rodeado de presuntos casos de corrupción.

“A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer y a su hermano imputados, al igual que a su segundo del Gobierno y a su jefe o asesor… y no dimite. Que venga Dios y lo vea. […] Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura y se le echó del Gobierno”, ha aseverado el presunto cabecilla de la trama.

Poco después, el expresidente del Zamora CF ha reconocido haber actuado de manera ilícita y errónea, aunque ha ‘puesto el ventilador’ y ha achacado sus acciones a la corrupción política. “Reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a algún funcionario, obviamente. Pero también había presiones de que si no pagaba no se me seguía dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo, el corrupto es el político“, ha explicado de Aldama, mientras ha atribuido sus acciones a su situación como empresario: “¿Que yo he actuado mal y he hecho mal por no haberlo denunciado? Obviamente, pero yo al final tengo una serie de gastos que, en ese momento, lo que quería era hacer un negocio para que me fuese mejor la vida“.

El rescate de Air Europa

Víctor de Aldama ha sorprendido asegurando que, además de haber colaborado en el rescate a Air Europa tras la pandemia de la COVID-19, también trabajó para la propia aerolínea, realizando gestiones “para que la compañía cobrase una deuda que tenía en Venezuela”.

Por su parte, el podado como “el gominas” ha reafirmado que para hacer efectivo, y acelerar ese rescate a la aerolínea, que se declaró como “empresa estratégica”, se reunió “presencialmente” con la ministra Nadia Calviño en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por vía telemática a través de una