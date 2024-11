Semana: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y su novio Julián Caicedo se destapan por primera vez

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En exclusiva, el directivo de la principal compañía colombiana Ecopetrol y su pareja sentimental se refirieron al polémico apartamento que compraron en el norte de Bogotá, al manejo de la contratación en la petrolera, a la financiación de la campaña de Gustavo Petro y a su relación.

A continuación, un fragmento de la entrevista:

SEMANA: ¿Este apartamento donde usted nos atiende en Bogotá es el que se cuestiona porque costó 1.800 millones de pesos, una cifra inferior al de otros similares en este edificio y en la zona?

RICARDO ROA: Sí, desafortunadamente es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá. En septiembre hicimos una oferta de compra de un apartamento en la 84, arriba de la Circunvalar, teníamos prácticamente la oferta lista, pero nunca llegó la persona con la que íbamos a suscribir esa promesa de compraventa. Por eso se nos presentó esta alternativa.

SEMANA: ¿Qué les ofrecieron?

RICARDO ROA: Un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022.

SEMANA: ¿Por qué compraron el apartamento de la calle 92 y no el de la 84?

JULIÁN CAICEDO: Realmente me gustaba un poco más el de la avenida Circunvalar, pero a Ricardo le llamó más la atención la arquitectura de este apartamento, entonces, nos gustó mucho la ubicación. Está al lado del Parque Museo El Chicó y el Parque de la 93.

RICARDO ROA: En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol).

SEMANA: Les insistimos: el apartamento costó 1.800 millones de pesos, una cifra muy inferior a otros inmuebles en este edificio…

RICARDO ROA: Este apartamento tiene 17 años de construido, el edificio no tiene nada, ningún servicio, no tiene área común, la administración es costosa, llevaban tiempo vendiéndolo y tenían un pleito desde hace muchos años con el uso de la terraza. La remodelación tiene su historia también.

SEMANA: ¿Cuál?

RICARDO ROA: Acá vino una persona que es diseñadora de interiores, hizo una propuesta que era sencilla, para hacerse en un tiempo breve, pero se fue demorando más y más. Se fueron haciendo algunas mejoras. No hay remodelación. Yo le he dicho al periodista Daniel Coronell (quien ha hecho denuncias sobre el controvertido apartamento) que no es una remodelación. Aquí no se cambiaron ni baños ni cocinas, se forraron las puertas y se hicieron tres muebles. Además, se sacó una gran cantidad de muebles, vidrios y estructuras abandonadas.

SEMANA: ¿Qué le hicieron al apartamento?

RICARDO ROA: Usted puede ver: un mueble, dos muebles que se cambiaron, el piso se pulió y se pintó. La supuesta remodelación no fue más. Arriba se pusieron un par de pérgolas en la terraza, unas estructuras con vidrio, madera y ya. Y ese jardín que ve acá.

JULIÁN CAICEDO: La mayor adecuación fue transformar un balcón que se convirtió en un jardín interior.

SEMANA: Pero lo que se ha denunciado es que dicha remodelación costó 2.300 millones de pesos…

RICARDO ROA: Ese es un poco el conflicto en el que estamos, la controversia con la persona que nos hizo las mejoras. No nos ha pasado ni las cuentas. No aguanté más la discusión y puse a mi abogado para que interactuara con esa persona y llegaran a un acuerdo.

SEMANA: ¿Un acuerdo por qué?

RICARDO ROA: Empezamos pactando un cupo, un monto para las mejoras de 300 millones de pesos. Después, fue cambiando porque pasó el tiempo, había mucha gente acá trabajando, puliendo los pisos, pintando las paredes, poniendo enchapes en las puertas, tumbaron un pequeño muro y se amplió la puerta de la cocina. Esas son las mejoras. No hay más, puede darle una vuelta al apartamento.

SEMANA: Usted habla de un cupo de 300 millones de pesos, ¿pero por qué esa cifra se disparó?

RICARDO ROA: Después fue cambiando el monto, pero no nos entregaban los soportes y recibos, por eso es la discusión. En adelante el tema lo conoce el abogado que está en el pleito con la persona.

SEMANA: Pero se está hablando de una remodelación de 2.300 millones, una cifra millonaria que se aleja mucho del cupo que usted habla de 300 millones de pesos.

RICARDO ROA: Sí, nunca hubiéramos tomado una decisión si fuera ese el valor de la remodelación. Que la remodelación valiera más que el apartamento, a todas luces, no iba a ser ni racional ni lógico. Yo procuro en mi vida no tomar decisiones irracionales ni ilógicas. Creo que nos alcanzaba para otro apartamento.

SEMANA: 2.300 millones de pesos en una remodelación es una cifra significativa, así dicho costo lo asuma el presidente de Ecopetrol, quien tiene un salario competitivo.

RICARDO ROA: La gente cree que el sueldo es bueno; sí, es un buen sueldo, pero así como se gana, a uno le quitan el 40 por ciento.

SEMANA: Johny Giraldo, el encargado de la remodelación, dijo que ya le pagaron 2.000 millones de pesos por la remodelación del apartamento y que hay un lío por 300.

RICARDO ROA:No. No le he pagado eso, nunca le he pagado eso, nunca voy a pagar un valor de eso. Quiero cerrar ahí el tema porque le di traslado al abogado para que trate de resolver el conflicto en el menor tiempo posible.

SEMANA: Pero Johny Giraldo afirmó que por la remodelación de su apartamento se pagaron 2.000 millones y que el dinero llegó en cajas de cartón a Llano Grande, a las afueras de Medellín, y que, al parecer, la plata provenía de William Vélez.

RICARDO ROA: Al menos yo, nunca he mandado a pagar un monto de esos. Y con el doctor William Vélez, ya que usted lo menciona, jamás he tenido un vínculo distinto al profesional que tuve, casi tres años trabajando en su proyecto en Honduras, en Tegucigalpa. Es un empresario con una gran cantidad de negocios en muchos países. En Colombia tiene muchos, entiendo que en Ecopetrol también. Cuando supe que se trataba de una empresa del Grupo Ethuss, mi antiguo empleador, tomé la decisión de marginarme de conocer, saber o decidir algún aspecto en esa negociación que estaba desde 2012.

SEMANA: ¿Se refiere a la compra que hizo Ecopetrol a Vélez de TermoMorichal, las centrales de generación TermoMorichal I y II, por 42 millones de dólares?

RICARDO ROA: Así es.

SEMANA: ¿Vélez, su exjefe, se ha beneficiado de Ecopetrol durante su presidencia?

RICARDO ROA: No se ha beneficiado ni se va a beneficiar mientras yo esté ahí.

SEMANA: ¿En qué terminará lo de su apartamento?

RICARDO ROA: Para mí esto ya terminó, no puede terminar en nada diferente. Hay un conflicto por el valor con las personas que hicieron las mejoras. En algún momento tendrá que resolverse. No he pagado 2.000 millones de pesos, y no los voy a pagar. Es más, pedí una auditoría forense para determinar cuánto valen las mejoras que se hicieron.

SEMANA: Serafino Iacono, quien fue dueño de este apartamento que usted compró, y que tiene intereses en el sector petrolero, ¿lo ha buscado alguna vez?

RICARDO ROA: Jamás. He tenido dos o tres oportunidades en las que he compartido socialmente con el señor, pero jamás interactúe con él para esto. Puedo decirlo con tranquilidad, jamás supe que esto (el apartamento) era del señor Serafino. Es más, hubiera sabido que el apartamento era de él y que yo iba para la presidencia de Ecopetrol, habría tomado una decisión contraria.

SEMANA: Su nombre está en el ojo del huracán por la investigación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Petro en 2022, por 5.300 millones de pesos. ¿Va a responder los descargos?

RICARDO ROA: Sí, lógicamente, en eso trabaja un grupo de abogados, de auditores y de técnicos. No he querido referirme al tema porque forma parte de una investigación en la que hay que salvaguardar las respuestas que vamos a dar. Debo desestimar cualquier intriga, cualquier asomo de duda sobre el manejo de la contabilidad de los ingresos y gastos de la campaña que haya ejecutado como gerente. La campaña se manejó de forma transparente, se aplicaron mecanismos rigurosos de control, mi principal propósito siempre fue no permitir jamás el ingreso de recursos de procedencia desconocida o cuestionable y asegurarme de que no íbamos a violar los topes legalmente establecidos.

Entre lo que hizo la señora Mogollón y lo que mostraron los medios hay distancias grandes. A ella la descontextualizaron, dijo que no había hecho cosas, pero ejerció su papel de tesorera. Entre la tesorería y el manejo de la cuenta que estaba a cargo de Ricardo Roa, yo tenía que poner a una persona de mi confianza para autorizar los tókenes, los pagos, los ingresos. Esa persona era el hermano de Julián, es Sebastián Caicedo Cano, una persona que conozco, que me ha prestado servicios personales, hace mis cuentas, las administra, hace mis pagos. Y por eso fue la persona de confianza que puse a manejar mis pagos.

SEMANA: ¿Cómo llegó esa tesorera a la campaña?

RICARDO ROA: Me la recomendó mi asistente, Andrea Feo, me dijo que tenía experiencia como contadora y le di la oportunidad.

SEMANA: Si este proceso es fallado en su contra, habría sanciones económicas, usted tendría que dejar la presidencia de Ecopetrol y eventualmente enfrentaría un proceso penal…

RICARDO ROA: Sí, son chicharrones, pero cuando usted ha actuado legalmente, en su rigurosidad técnica y profesional, eso da la capacidad para enfrentar lo que venga. Yo no he tenido ninguna angustia ni afugia de tiempo, ese proceso lo llevan los abogados, yo estoy trabajando en Ecopetrol 24/7.

SEMANA: Desde la Casa de Nariño han arremetido contra el CNE. ¿Usted confía en los magistrados de ese tribunal?

RICARDO ROA:Confío en las instituciones, en la justicia, en las instancias que harán el ejercicio más objetivo, más justo y más equilibrado, y el que corresponda en derecho.

