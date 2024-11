VIDEO: venezolano recibió injustificado ataque de xenofobia mientras compraba agua en Chile

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El creador de contenido venezolano Jesús Cedeño, mejor conocido en redes sociales como @chamochyno, denunció el pasado viernes que fue objeto de un ataque de xenofobia en Chile.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Bueno, esta vaina es increíble lo que me acaba de pasar aquí. Un ataque de xenofobia, es el primer ataque de xenofobia que tengo en persona, porque la mayoría son por redes, por mensajes”, lamentó el influenciador en un video.

“Me encuentro aquí, estaba comprando un agua en la zona alta de Chile y escucho a una persona detrás de mí, bien vestida, una chilena, y está como murmurando y le pregunto que si me está diciendo algo. Pero escuché que estaba hablando algo de los extranjeros, de los venezolanos en específico”, comentó el joven.

“Esta señora me dice que está chata (enojada, aburrida) de los venezolanos, que cuando nos vamos de su país”, agregó.

“Señora, pero ¿por qué me dice eso? Si yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy comprando un agua”, cuestionó @chamochyno a la mujer.

“Me dice ya vete luego, vete luego, paga, que estoy apurada. Pero lo que más me impactó fue su mirada de como de rechazo, de odio conmigo, si yo no le estaba haciendo absolutamente nada”, relató el chico oriundo de Cumaná, estado Sucre.

“Como una persona puede creerse dueña de un país y creerse con el permiso de querer humillar a otra por simplemente no estar en su país o no ser de la misma nacionalidad que ella. No quise responderle mal, no quise grabarla. Simplemente agarré mi agua, la pagué y salí. Y bueno, aquí le estoy contando. Quiero que ustedes me expliquen hasta cuándo va a durar esto”, concluyó @chamochyno.

Video: @chamochyno / TikTok