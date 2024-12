Canciller español dijo que Edmundo González no ha pedido directamente reconocimiento como presidente

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Presidenciales

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia no le ha pedido directamente que España lo reconozca como presidente de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio pasado, que fueron “ganadas” por Nicolás Maduro según el cuestionado resultado oficial.

“Edmundo González he visto que me hace alusiones en prensa, pero a mí directamente no me ha trasladado nada ni me ha pedido ninguna reunión. No tengo ningún problema en volverme a reunir con Edmundo González. Ya lo he hecho en alguna otra ocasión”, declaró a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Preguntado por la cuestión del reconocimiento de González, Albares dijo que España está “haciendo las cosas en concertación con sus socios internacionales”.

“Muy pocos Estados, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano, han reconocido a Edmundo González”, subrayó, y agregó que algunos de los países que en prensa se considera que lo han reconocido como presidente “lo que han hecho es cambiar la denominación a presidente electo”.

“Pero no ha habido ninguna decisión concreta al respecto como, por ejemplo, se tomó con Juan Guaidó, donde se congelaron activos y se entregaron, se nombraron dobles embajadores. No se han dado pasos en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que es importante aclarar los términos de lo que estamos hablando y no intentar confundir a la opinión publica”, recalcó.

Manifestó que la posición de España y de la Unión Europea “es clara”, en el sentido de que no van a reconocer “ninguna legitimidad democrática a Maduro”.

“Lo hemos dicho hace mucho tiempo. De hecho, yo fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que lo dijo muy claramente. La Unión Europea, quiero recordar, ya tiene sanciones a Venezuela, muchas de ellas puestas encima de la mesa por parte de España y, desde luego, ese debate no hay ningún problema en tenerlo”, comentó.

“En uno de los consejos de Asuntos Exteriores (reuniones de ministros de Exteriores de la UE) posteriores al 28 de julio yo lo planteé y no hubo unanimidad para ello”, recordó.

Incidió en que no ha habido “una sola declaración al respecto desde el 28 de julio que no haya estado impulsada, cuando no liderada, por España y es muy clara: no vamos a reconocer el supuesto resultado del 28 de julio, no vamos a reconocer legitimidad democrática el 10 de enero a esa toma de posesión de Maduro”.

“Hay sanciones ya tan extensas que es hasta difícil encontrar nuevas personas para sancionar, pero estamos abiertos, por supuesto, a cualquier medida. Lo que nosotros queremos es que al final haya una solución que sea genuinamente venezolana, entre venezolanos, pacífica, para que avance la democracia en Venezuela”, apuntó.

Italia, Ecuador y Estados Unidos figuran entre los países que han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Con información de EFE