Influencer buceaba con un grupo de 50 tiburones y fue mordida por uno de ellos (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La influencer de viajes Lilian Tagliari compartió un impactante video con el que generó conmoción en las redes sociales ya que grabó el momento exacto en el que fue mordida por un tiburón nodriza mientras buceaba en las Maldivas.

Por: El País de Uruguay

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El incidente, ocurrido en noviembre pasado, fue registrado mientras nadaba rodeada de un grupo de aproximadamente 50 tiburones nodriza, una experiencia que ella había realizado en varias ocasiones.

El momento quedó captado en video

La grabación, publicada en su cuenta de Instagram, alcanzó más de 293.945 me gusta y captó el momento en que uno de los animales acuáticos la mordió en la pierna. A pesar del susto, Lilian comentó en el pie de foto que era consciente de los riesgos al interactuar con estos animales en su hábitat natural y no mostró queja alguna por lo ocurrido.

“Sí, voy a nadar entre tiburones. Sí, me gusta tomarme fotos con tiburones. Sí, sé que estoy en su casa. Así que no me quejo. Fue solo un pequeño accidente extraño que me dejó con algunas lindas cicatrices. Los tiburones nodriza rara vez muerden a los humanos, y la mordedura es más como una succión, así que no faltan extremidades, solo otra historia que contar”, escribió en la publicación.

Puedes leer la nota completa en El País de Uruguay