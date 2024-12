El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de diciembre de 2024

Posteado en: Astrologia

Aries:

Que haces últimamente por ti. ¿Estás esperando que las cosas caigan del cielo? Pon un freno con esa actitud. Hoy se acabaron las excusas. Es momento de dar ese primer paso que has pospuesto sin razón alguna. Y si en ese proceso alguien te reta, sonríe, sigue adelante… y gana.

Tauro:

No te sorprendas si todo el mundo exige pasar más tiempo contigo. Define con quien vale la pena compartir y si no quieres estar con alguien ahora el el momento de aprender a decir “no” sin culpa. Tu paz vale más que un momento vacío.

Géminis:

Las palabras son tu arma secreta hoy. Dilo, escríbelo, cántalo si quieres, pero no te quedes callado. Algo importante necesita salir de ti, eso sí, no olvides que es mercurio retrógrado y que hay que hablar con cuidado, sobretodo si quieres salir bien parado.

Cáncer:

Tus emociones están tan claras que asustan. Úsalas como un brújula que te guía justo adonde quieres ir. Hoy es un día para reflexionar sobre eso que ya sabes, pero que no te atreves a aceptar. Esto importante: ya estás listo para tomar una decisión, solo debes esperar hasta el 15, cuando mercurio vuelva a estar directo. Ese día puedes actuar.

Leo:

Como siempre quieres brillar, ser el protagonista, pero hoy no es un día para que te robes el show, Leo. Te toca ser el líder detrás del telón. Y eso está bien, a veces, brillas más cuando permites que otros brillen, es más, ve más lejos y ayúdalos a brillar.

Virgo:

Basta de analizar cada detalle hasta el cansancio, es agotador y muchas veces no te conduce a ningún lado. De hecho, te comentamos que a nuestro parecer la perfección está sobrevalorada. Hoy, haz lo que tengas que hacer y hazlo simplemente bien. Lo que importa es hacerlo.

Libra:

No te esfuerces tanto en quedar bien con todo el mundo. No te hace falta, no te ayudará a ser mejor, no más amado ni más tomado en cuenta. Recuerda que el equilibrio no es darlo todo, sino dar lo que tienes que dar y punto. Lo más importante es recibir también. Es cuestión de que te elijas por encima de cualquier cosa.

Escorpio:

Tu intuición está en su máxima expresión y lo sabes. Hoy es uno de esos en que todos pueden equivocarse, pero tú no, porque sabes las respuestas. Así que no dudes. Por otro lado, hay secretos que se revelan solos. No hables hasta que estés seguro de cómo reaccionar. Un consejo: aunque duela, confía.

Sagitario:

Hoy puedes con todo y más… pero la buena noticia es que no tienes que hacerlo todo. Escoge lo que te hace sentir vivo y deja el resto para después, incluso, deja algunas cosas para nunca, porque sino suma, ¿para que las harías. Eres más poderoso cuando eliges bien.

Capricornio:

Algo que no estaba en tu plan puede sorprenderte hoy. Relájate. A veces, los desvíos llevan al mejor destino. Permite que la vida decida por ti y sobretodo, confía en el proceso. Por ahora todo parece algo caótico, pero cuando tome forma, entenderás que fue lo mejor que te pudo suceder.

Acuario:

Si sientes que estás nadando contra la corriente, detente un momento. Recuerda que la mejor batalla es la que no luchas. Abre los ojos y observa más allá. En este momento la solución está más cerca de lo que menos esperas. Fluye y confía.

Piscis:

Tu corazón quiere ir por un lado y tu cabeza por otro. Te sientes atrapado, sin saber a quién seguir. La buena noticia es que no tienes que decidir hoy, limítate a escucha ambas partes y luego tomarás decisiones acertadas. Recuerda: logras equilibrio cuando no forzas las situaciones, y más aún cuando no te forzas a ti mismo.