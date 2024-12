Por qué la lesión cerebral de Lula da Silva tardó en mostrar síntomas y cómo es el tiempo de recuperación

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, se encuentra en buen estado de salud, consciente, hablando y comiendo normalmente, luego de ser sometido anoche a una cirugía de urgencia en el Hospital Sirio-Libanés, en São Paulo, para tratar una hemorragia intracraneal.

La intervención tuvo lugar 51 días después de la caída en el baño que sufrió el mandatario el 19 de octubre, que inicialmente no aparentaba mayor gravedad, aunque recibió varios puntos de sutura por un corte en la nuca. Los fuertes dolores de cabeza que sintió a casi dos meses del accidente doméstico, hicieron necesaria la operación urgente.

Según el último boletín médico difundido, la operación fue exitosa y el mandatario se encuentra estable, bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico paulista, uno de los más prestigiosos de América Latina.

“Ya se encuentra despierto, habla normalmente, come y no ha tenido consecuencias. No sufrió ninguna lesión cerebral, no tiene ningún riesgo cerebral”, indicó en conferencia de prensa el médico neurocirujano Roberto Kalil, que informó que el presidente de Brasil permanecerá en la UCI durante 48 horas por precaución.

El doctor Mariano Socolovsky (MN 90961), Jefe de Neurocirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA), repasó a Infobae la cronología que derivó en la cirugía: el presidente de Brasil sufrió un una cefalea importante el lunes avanzada la tarde y fue evaluado por la noche en una filial del Hospital Sirio Libanés en Brasilia, donde se le hizo una un estudio de imágenes y se decidió trasladarlo a San Pablo para ser intervenido de urgencia al presentar una lesión intracraneana.

“El comunicado indicó que se trataba de un hematoma intracraneano, es decir, una colección de sangre dentro de la bóveda craneana dentro del hueso craneal. Esta es una definición muy genérica porque puede involucrar desde un hematoma por afuera del cerebro, pero dentro del cráneo, en la periferia del cerebro, o también un hematoma dentro del cerebro. Hecha esta salvedad, se conoció oficialmente una caída hace casi dos meses por un accidente doméstico en el baño, lo que luego formó un hematoma subdural”.

¿Por qué tardaron en aparecer los síntomas? “Esa pequeña colección de líquido se va agrandando con el correr de las semanas y eso explica por qué el hematoma demora unos dos meses en formarse, porque va creciendo muy lentamente hasta que genera cefaleas, compresión, y otros problemas, por eso se llama hematoma subdural crónico”, precisó Socolovsky.

Y completó: “Ese pequeño sangrado que se produce en ocasión de un accidente, un traumatismo de cráneo o banal, que suele pasar desapercibido, genera un pequeño sangrado que después, con el correr de los meses se va aumentando de volumen y va comprimiendo el cerebro. Y eso es cuando genera cefalea u otros síntomas también posibles y es detectado en ese momento y ahí es donde se procede al drenaje. Esto aparentemente sería lo que habría ocurrido en el caso del presidente de Brasil”.

El prestigioso médico neurólogo Conrado Estol, precisó a Infobae que Lula da Silva tuvo una caída hace un mes y medio en la que le realizaron una sutura en la parte de atrás de la cabeza en la zona occipital, aparentemente sin consecuencias. “La pregunta es si no vieron en ese momento que había algún hematoma dentro de la cabeza muy pequeño que consideraron que no era importante y dijeron lo vamos a ir controlando con imágenes o no vieron ninguna formación de un hematoma y lo cosieron, sin ninguna secuela evidente. Pero con los días se ha acumulado sangre entre el cerebro y la funda del cerebro, que es la duramadre en lo que se llama un hematoma subdural, porque está debajo de la dura, entre la duramadre y el cerebro”, precisó Estol.

Y agregó: “El hematoma subdural puede ser laminar, es decir muy pequeño o finito, pero en pocas horas puede crecer y hacer que una persona que está conversando sentada en la cama entre repentinamente en coma. “Por eso hay que saber evaluarlos para entender qué paciente es el candidato a sacarle ese hematoma y en cuáles se puede seguir con imágenes, tomografías o resonancias seriadas en varias semanas hasta que se reabsorba solo. Pero, repito, muchos necesitan cirugía”.

El doctor Norberto Fabián Raschella, docente de Neurología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral explicó a Infobae que un hematoma subdural es una colección de sangre por debajo de una membrana, que es la duramadre, y por encima de la corteza cerebral, que comprime la masa cerebral y, generalmente, la mayor parte de las veces se debe a un traumatismo.

“Muchos de estos casos pueden tener como factor de riesgo la edad, el consumo de anticoagulantes, entre otros. Pero repito, son solamente factores de riesgo. La causa principal, y en este caso particular, es la traumática. Como estos hematomas pueden darse por sangrado venoso, se van desarrollando lentamente y el cerebro se va acomodando hasta una cierta situación a partir de la cual empieza a dar síntomas dado que el estuche craneal es inextensible”, destacó Raschella.

