Sus ojos y un empleado de McDonald’s fueron las claves para detener a Luigi Mangione

Al final, fue el simple acto de distribuir fotos -no la tecnología sofisticada de reconocimiento facial- lo que llevó a la policía a un hombre al que llaman “persona de interés” en el tiroteo fatal de un ejecutivo de salud en Midtown Manhattan la semana pasada.

Por infobae.com

Después del asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, el miércoles pasado, el Departamento de Policía de Nueva York comenzó a publicar un flujo constante de imágenes. Las fotos, tomadas en conjunto, parecían mostrar a un joven con piel clara y rasgos oscuros. Una foto -fundamental- mostró su rostro entero.

Incluso cuando la policía recuperó lo que llamaron una “enorme cantidad” de evidencia forense y video, fue esa foto específica la que llevó al arresto de un hombre el lunes por la mañana a unos 480 kilómetros (300 millas) de la ciudad de Nueva York, según informó Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía.

Poco después de las 9 a.m. el lunes, en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, un empleado vio a un hombre que se parecía a la persona en las fotos, y luego llamó a la policía, que detuvo al hombre para interrogarlo.

El hombre, a quien la policía identificó como Luigi Mangione, de 26 años, de Maryland, llevaba un arma, un silenciador y una especie de manifiesto, dijo la policía.

Kenny dijo que era difícil acreditar el avance en el caso a un momento o pieza de evidencia en particular, pero que si tuviera que hacerlo, “sería la publicación de esa fotografía a los medios”.

Para los expertos, el caso fue un recordatorio de cómo -incluso cuando la tecnología de reconocimiento facial se vuelve más sofisticada- distribuir fotos y confiar en el público para reconocer un rostro todavía puede jugar un papel crítico en las investigaciones.

Sean Patrick Griffin, un ex oficial de policía de Filadelfia y profesor de justicia criminal en The Citadel, una universidad militar en Carolina del Sur, dijo que este no era un caso típico. “Esa foto ha sido vista más veces que en su promedio de homicidios,” dijo Griffin, quien añadió que las fotos también mostraban lo suficiente del rostro del hombre para desempeñar un papel útil.

En la foto que parece haber llevado al arresto de Mangione, el sospechoso tiene rasgos faciales distintivos: ojos y cejas oscuras, pómulos altos y una amplia sonrisa que se curva en las esquinas. “No solo oscuras, sino cejas prominentes”, dijo Griffin, quien mencionó que un rasgo tan reconocible no era ideal para alguien que busca escapar de un crimen de alto perfil.

Robert Baer, un ex oficial de la CIA y autor de varios libros, incluidos “The Perfect Kill: 21 Laws for Assassins”, dijo que solo le sorprendió que la policía hubiera tardado tanto en encontrar a alguien. “Una vez que tuvieron la foto de ese tipo, cuando baja su mascarilla, era seguro que sería arrestado”, dijo.

Al igual que otros expertos, Baer mencionó que un asesino a sueldo profesional habría sido más cuidadoso al exponer su rostro en cámara.

El arresto, por cargos de armas y para ser interrogado en relación con el tiroteo, ocurrió cinco días después de que Thompson fuera asesinado afuera de un hotel Hilton en Midtown. En cuestión de horas, la policía liberó imágenes borrosas de un hombre con mochila, con los brazos extendidos mientras disparaba su arma, y más tarde, montando una bicicleta mientras huía.

Pronto se divulgaron más imágenes del sospechoso. Dos fotos -capturadas por cámaras en el albergue en el Upper West Side de Manhattan donde se alojó-mostraron a un hombre con una chaqueta con capucha. Su rostro no estaba cubierto, y en una, sonreía.

