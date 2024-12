Modelo de OnlyFans rompió en llanto, arrepentida tras acostarse con 101 hombres en un día

Posteado en: Curiosidades, Titulares

De trabajadora sexual a robot sexual. Una modelo de OnlyFans que se acostó con 101 hombres en un día rompe a llorar mientras relata su maratón de sexo de 24 horas.

Por Adriana Díaz | New York Post

Lily Phillips, de 23 años, tuvo relaciones sexuales con más de cien hombres en un día del octubre pasado para crear contenido escandaloso para su página de redes sociales basada en suscripciones.

Pero a pesar de haber insistido anteriormente en que disfrutaba de la acrobacia extrema, todo ese sexo no la hizo sentir bien.

“A veces me sentí tan robótica”, admitió Phillips en el documental del YouTuber Josh Pieters titulado “I Slept With 100 Men in One Day” (Dormí con 100 hombres en un día).

La trabajadora sexual británica luchó por contener las lágrimas al recordar ese día.

“Tengo una rutina de cómo vamos a hacer esto y a veces te disocias y no es como el sexo normal en absoluto”, dijo Phillips. Aunque fue una hazaña momentáneamente juguetona, no fue tan memorable para la joven, quien admitió que no recordaba mucho de ella.

“En mi cabeza en este momento, puedo pensar en cinco, seis chicos, 10 chicos que recuerdo y eso es todo”, reveló. “Pero es simplemente extraño, ¿no? Si no tuviera los videos, no habría sabido que hice 100”.

Phillips compartió que no es solo la intimidad física de tener relaciones sexuales con tantos hombres lo que la hizo sentir “tan mal”, sino también que los decepcionó al no poder hablar con ellos, o incluso estar interesada en hacerlo.

Dijo que conversar con ellos también fue “difícil” y relató cómo un hombre se quejó de que solo charlaron unos dos minutos cuando ella había dicho de antemano que hablarían durante unos cinco minutos.

La creadora de OnlyFans continuó conteniendo las lágrimas, aunque sus ojos rojos e hinchados mostraban que ya se había derrumbado.

