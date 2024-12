La serie “Malcolm in the Middle” resucita con nuevos episodios con el reparto original

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Frankie Muniz declaraba recientemente que Bryan Cranston, desde que terminó Malcolm in the Middle en 2006, de vez en cuando le escribía para preguntarle qué tal estaba. No era lo único de lo que hablaban. Disney+ ha anunciado este viernes que producirá un revival de la mítica comedia, que contará con los dos actores para retomar los papeles de Malcolm y Hal, y con Jane Kaczmarek como Lois, la madre de la familia Wilkerson.

“Malcolm in the Middle fue una sitcom fundamental que capturó la esencia de la vida familiar con humor, corazón y cercanía”, han afirmado desde el estudio para justificar la existencia de esta nueva temporada que tendrá solamente cuatro episodios. “El hilarante y sentido retrato de una familia caótica y achuchable caló entre las audiencias de todas las edades, así que estamos encantados de dar la bienvenida otra vez al reparto original para revivir la magia”.

Frankie Muniz, Jane Kaczmarek y Bryan Cranston son los tres primeros actores originales confirmados

Estrenada en enero del 2000, se centraba en Malcolm, el tercer hijo de los cuatro que tenían los Wilkerson (y que acabaron siendo cinco). Era superdotado y su intelecto combinaba de una forma peculiar con el resto de la familia, con hermanos acostumbrados a meterse en líos, una madre agotada y firme, y un padre más disperso. Está por ver si volverán Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Eric Per Sullivan como Francis, Reese y Dewey, los hermanos de Malcolm.

De momento, en esta resurrección de Malcolm in the Middle, “Malcolm y su hija se ven atraídos al caos de la familia cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda”. La idea de recuperar los personajes es de Linwood Boomer, el creador que no ha firmado ninguna nueva serie tras el fin de la comedia, habiendo trabajando como productor en The Mindy Project entre 2012 y 2013.

