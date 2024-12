Raúl Ochoa Cuenca: El aborto como contraceptivo en los Estados Unidos de America con mención a Colombia

Posteado en: Opinión

Considero pertinente aprovechar la oportunidad que prestigiosos medios de información me brindan para reflexionar una vez más sobre el aborto voluntario, este tema sobre el cual se discute desde practicamente el inicio de la humanidad y sobre el cual, muy probablemente la sociedad americana no es la exepcion, mas aun cuendo este ha sido un tema de primer orden en la discusion del proceso electoral que acaba de elegir presidente a Donald Trump, declarado oponente de esta practica, tambien conocida como la IVE, Interrupcion Voluntaria del Embarazo.

Si, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en uno de los temas principales de la controversia política en esa importante nación, siempre volcado hacia sí mismo al ganar ampliamente Trump las elecciones.

Junto con la migración, la agenda de la derecha ha girado sobre el aborto y la campaña electoral de 2024,que ha elegido presidente al Sr Trump . El aborto es un tema de gran complejidad y ya hoy no solo visto desde la optica religiosa o etica moral o de analisis sociales, probablemente en dias no muy lejanos podra convertirse en un importante elemento de orden publico y a partir de esa desarrollada democracia, tocara muchas realidades, no solo en el marco de las americas, creo que igualmente en otras latitudes.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos desde el año 1973 hasta el año 2023 se han realizado anualmente un promedio de 913.000 abortos de los cuales el 68 % la interrupcion de la maternidad fue realizado entre la novena y la doceava semana de gestacion.

Segun el Instituto Guttmacher, una organización privada que apoya abiertamente la Interrupción volantaria del embarazo, el numero de abortos es mayor que el informado por los CDC, entre 4 y 5 millones más de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Según Real Options Obria Clinics de California, el costo de un aborto es aproximadamente entre $ 1000 – $ 2500, independientemente de quien lo paga, si son las compañías de seguro, la prevención social del país o simplemente el bolsillo de la persona interesada. Por lo tanto, sólo en los Estados Unidos de América se han efectuado durante los últimos 49 años, oficialmente, algo más de 53 millones de interrupciones de embarazo, al agregar las cifras del Instituto Guttmacher los cuales han tenido un costo de 94 mil millones de dólares.

Una de las banderas de los movimientos pro abortistas ha sido la de luchar por las mujeres que como consecuencia de una violacion quedan embarazadas y obviamente, desean abortar en condiciones sanitarias aptas para ello. Segun el portal español Ojopublico.com el embarazo producto de la violación se da más frecuentemente en el entorno familiar, donde es de manera repetitiva y frecuente. El embarazo producto de la violación callejera es poco frecuente. Las posibilidades en una mujer fértil de salir embarazada producto de una sola relación sexual es entre el 2 y el 4%.

De obligatorio comentario en esta nota un hecho inusitado como lo fue la filtracion de un borrador de un proyecto de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la cual repone a su estado inicial la legalidad del aborto en los Estados Unidos.

Ante este hecho, inesperado por la sociedad americana, el presidente Biden, catolico practicante, ha pedido a los congresistas demócratas que conviertan en ley la sentencia que emitió la Corte Suprema hace casi 50 años llamada “Roe vs Wade”, luego de que se filtrara el anteproyecto de opinión, al cual me refiero anteriormente anulando la histórica decisión que declaró el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿ Qué decia el borrador firmado por el juez Samuel Alito (Bush 2000) y que ha motivado al presidente Biden solicitar a la fracción demócrata de la Cámara del Senado que transforme la jurisprudencia ( “Roe vs Wade” ) de 1973 de la Suprema Corte en ley federal.

En ese proyecto de sentencia, 6 jueces afirman que “esa decisión del 1973 fue un error garrafal desde el principio” escribe Samuel Alito, en el borrador filtrado y publicado por Politico.com y que recoge la opinión mayoritaria de los jueces sobre el caso Roe contra Wade, “Su razonamiento fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido graves consecuencias perjudiciales”. “Es hora de prestar atención a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.

El borrador del juez Samuel Alito hace pública su interpretación del caso que nos ocupa: el derecho reconocido en el caso Roe vs. Wade no tiene base en el texto de la Constitución ni en la historia de nuestra nación. El tribunal que sentenció el caso Roe vs. Wade, escribe el juez hoy de 74 años de edad, usurpó el poder de abordar una cuestión de profunda importancia moral y social que la Constitución de 1787 dejó de manera inequívoca en manos del pueblo. Por esta razon la necesidad de devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.

“En el caso de que ese borrador el cual se convirtió en una sentencia firme de la Corte, la nación americana fue testigo de importantes manifestaciones generadas por dos posiciones encontradas, cada una creyéndose portadora de la verdad absoluta.

Grandes conflictos no solo de discusión civilizada, como es positivo que sea, con el temor que movimientos extremistas como los Live Blacks Matters, hoy cuando finaliza el 2024 y aparentemente debilitados, acusaron a los jueces de la Corte Suprema que el 24 de junio del 2022 firmaron la sentencia cancelando la jurisprudencia ya mencionada, de conservadores y retrógrados, enemigos del pueblo americano y enemigos de los derechos de la mujer, amenazando con subvertir el orden público, así como lo han hecho en oportunidades anteriores.

Basta citar sus acciones como consecuencia del vil asesinato de Georges Floyd por parte de un incivilizado agente de policia, mientras quien expresa con marcado cinismo su desacuerdo con la siempre hipotetica decisión de la Corte, seria un progre que desea el desarrollo armonioso de la Unión americana. (1)

Me permito mencionar que la hipotética sentencia (borrador del juez Samuel Alito) y adoptada definitivamente por la Corte el 24 de junio del año 2022, tendría en los países del continente americano grandes repercusiones, ya que, el autor de esta nota, considera que las opiniones o decisiones de una Corte Suprema del peso como la que tiene y proyecta ese tribunal de los Estados Unidos de América hacia nuestro continente, tiene gran influencia en los criterios jurídicos, políticos y sociales que se forman al sur del río bravo.

Las leyes para regular esta práctica son diferentes en cada país y tienen en cuenta diferentes supuestos. Algunos países permiten el aborto libre, sin tener que alegar ningún motivo como en la mayoria de los paises de Europa, generalmente hasta la semana 12 de gestación. En otros países, el aborto solo está permitido si existe un riesgo para la salud de la madre, en caso de malformación fetal grave o bien si es producto de una violacion.

Ahora y para concluir las observaciones de esta in crescendo practica, que no obstante habitemos en un mundo mas consciente, afirmacion esta basada simplemente en que el numero de analfabetas ha descendido en nuestro planeta vertiginosamente a partir de la finalizacion de la segunda guerra mundial el ser humano y no ostante los descubrimientos cientificos que hacen de la mujer un ser mas libre y mas dueña de sus decisiones, el aborto sigue siendo en muchos casos el metodo anticonceptivo preferido, no obstante tolo lo negativo que esa decision conlleva.

Cito un estudio realizado por el Instituto Guttmacher una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, ?En 2023, los abortos medicados representaron el 63% del total de procedimientos en Estados Unidos, según un estudio reciente del Instituto Guttmacher El estudio también encontró que en 2023 se realizaron un estimado de 1.026.690 abortos en el sistema formal de salud de Estados Unidos, lo que representa una tasa de 15,7 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Este dato señala un incremento del 10% en el número de abortos desde 2020 y es la cifra más alta registrada en el país en más de una década. Es el primer año desde 2012 que se proporcionaron más de un millón de abortos en el sistema formal de atención médica.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 9 miembros, actualmente con 6 jueces conservadores, 2 progresistas o liberales y el presidente, normalmente supra partes, pero progresista o liberal también, dejó a la legislación de cada estado la decisión sobre esta particular situación.

Cuantitativamente fueron 5 los estados que decidieron ser restrictivos, diferente a los grandes estados del norte de la unión donde acogieron en su mayoría las mismas normas que establecieron los jueces cuando votaron la jurisprudencia conocida como Roe vs. Wade del 22 de enero del año 1973. Los estados que decidieron ser muy restrictivos fueron 5: Arizona, Utah, Nebraska, Carolina del Norte y Georgia.

Dejo como ultimo aspecto de esta actualización, mencionaré la decision de la Corte Constitucional de la Republica de Colombia del 21 de febrero del año 2022, por la cual despenalizó, el aborto, pero no asi como en la mayoria de las naciones que preveen la interrupcion voluntaria del embarazo, en donde esta practica viene limitada a los 12 semanas de gestación. Ese alto tribunal decidió por 5 votos a favor y 4 en contra, que a partir de ese momento, febrero del año 2022 en Colombia se podrá abortar hasta la semana 24 de gestación. Si lector, no leyó mal, 24 semanas o 6 meses de gestación.

Presento otro dato estadistico proveniente de Colombia, hermano pais donde esos grupos que se declaran como protectores de los derechos de la mujer, han utilizado abundatemente este argumento como una de las razones para exigirle a la Corte Constitucional de Colombia la decision de despenalizar el aborto como efectivamente ocurrió, Estas cifras indican que, durante el año 2020, al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia, donde este tipo de relaciones sexuales, como es correcto que asi sea, son consideradas violaciones y por lo tanto podrían entrar dentro de las causas del aborto legal, y agregariamos etico moral.

Propongo ahora que veamos qué nos dice la ciencia médica de las características de un feto en la semana 24 de gestación:

El feto mide para ese tiempo casi 24 centímetros y pesa más de 700 gramos y continúa creciendo a ritmo sostenido El movimiento ocular rápido ya empezó: abre y cierra los ojos con frecuencia. Ya tiene pestañas y cejas, el tubo digestivo continúa desarrollándose y algunos órganos como el páncreas, comienzan a producir sustancias importantes para su vida futura, como la insulina que permite que sus células puedan incorporar la glucosa del alimento, además el movimiento ocular rápido ya comenzó y ya puede abrir sus ojos y diferenciar perfectamente la luz de la oscuridad.

A partir de este punto, el feto es capaz de sobrevivir si se produjera el parto, y más aún mediante los adelantos científicos y tecnológicos. Esta posibilidad no es hipotética, bien sea en un país de los llamados del primer mundo o no.

Dos ejemplos de esta última afirmación que me permito subir en esta revisionada nota, cual más como de opinión, lo propongo como material que sirva para reflexionar indistintamente de cualquier idea o convicción, máxime cuando en nuestra amada patria, en las próximas semanas todo, absolutamente todo, deberá ser revisado. No obstante esta necesidad de revisionar, propongo nunca olvidar que la defensa de la vida debe ser siempre y constante.

En el hospital de la Universidad de Keio (Tokio), una madre alumbró un niño con 24 semanas de gestación y pesó 268 gramos. Cinco meses después, el neonato fue dado de alta al considerarlo totalmente normal al pesar 3 kg 238 gramos y medir 53 cm.

Y ahora veamos un caso de características similares, pero en un país que no cuenta en forma generalizada con los adelantos de un país como el Japón. Se trata de la República de México. Cuando Monserrat Aranda dio a luz a Leonardo, en la semana de 24 de gestación, el pequeño apenas pesaba 700 gramos y medía 32 centímetros. Tras 83 días en la Unidad Especializada para la Atención Obstétrica y Neonatal de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco donde fue atendido el menor, Monserrat pudo llevarse su bebé a su hogar completamente sano y en pleno desarrollo”.

Lo relativo a la vida y a la muerte por la llamada propiedad del cuerpo de la mujer, deberá continuar siendo un elemento de profunda reflexión. El aborto, desado o espontaneo es un tema de discusión, tan antiguo como la humanidad misma.

Según expertos electorales. el aborto fue un elemento importante en la derrota de la Sra Kamala Harris y del partido demócrata en general , al considerar buena parte de los electores, que su permeabilidad hacia la aceptación de comportamientos distintos a los dos géneros de la humanidad.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos podría ayudar a recordarle a aquellas mujeres que gritan que el cuerpo es de ellas, que el ser que llevan en su vientre, simplemente no es de su propiedad, para muchos científicos esa cacareada propiedad no es solo de la madre, es una propiedad compartida con ese ser humano que se encuentra en proceso de crecimiento.

Conclusión.

Los costos de los anticonceptivos.

1.- La caja de anticonceptivos en el estado de Nueva York. puede en muchos casos tener costo “0” o como precio normal, U.S $14.

Recuerdo que la hora de trabajo en ese estado de la Unión y desde el inicio del año 2023, la tarifa de salario mínimo fue incrementada a $14.20 por cada hora de trabajo.

2.- El precio de un paquete de tres preservativos varía entre $2 y $6. Paquetes de 12 o más, el precio de cada unidad es de menos de $1.

3.- 1 caja de anticonceptivos en Colombia tiene un valor al público de U.S $1.70.

4.- 1 caja de 3 preservativos cuesta en Colombia U.S $0.60 centavos de $.

Pero recordemos la consigna de moda: El cuerpo es de la mujer y por eso, la vida que lleve dentro, si le da la gana la conserva o si le da la gana se lo saca y lo bota en el cesta de la basura.

Y si ya tengo 24 semanas de gestación y el llamado feto, abre y cierra los ojos y el pancreas inicia a cumplir sus funciones naturales, la Corte Constitucional de Colombia me dijo que no me preocupara, porque el cuerpo es mío, entonces hago como me dé la gana, asi de simple y para completar, como el cuerpo es mío, no me da la gana de utilizar anticonceptivos, ah me olvidaba y tampoco me gusta hacerlo con preservativo, porque para eso esta el aborto.

Raúl Ochoa Cuenca en Campobasso, Italia, el 15 de mayo del año 2022.

Y actualizado en Anfi del Mar el 15 de diciembre del año 2024.