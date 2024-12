Jorge Ruiz Cano, el venezolano que trabajó en la creación de la exitosa segunda parte de Moana

Jorge Ruiz Cano es un maracayero que desde niño soñó con ser animador y hoy despunta en Walt Disney Animation Studios, donde figura al punto de ser uno de los creadores de Moana 2. “Yo era el que tenía el pupitre forrado de dibujos, desde Mickey hasta Dragon Ball. Hacía dibujos y los vendía. Me daban permiso en el colegio”, recuerda.

Ruiz comenzó su carrera en Disney Animation en 2012 como aprendiz de animación y asistente en la película ganadora del Oscar: “Frozen”. Sus créditos incluyen “Big Hero 6”, “Zootopia”, “Moana 1 y 2”, “Ralph Breaks the Internet”, “Raya and the Last Dragon”; además de los cortos “Feast”, “Inner Workings” y la animación previa para “Myth: A Frozen Tale”.

En visita a Caracas explicó el complejo proceso de creación de Moana 2 y habló de la importancia de la colaboración de un equipo diverso que trabaja en múltiples etapas de producción. “En el equipo en el que estoy, hay tanta crema y chocolate y hay respeto y es muy fácil la delegación… la confianza viene del respeto, para poder delegar, para que haya una colaboración sabrosa y en ese estudio, la gente supera su rol y su disciplina”.

El criollo, un enamorado de Chuao y Choroní, reveló en una entrevista quiénes son sus influencias.

“A mí me marcó mucho ‘La Casa del ratón Miguelito, me influenció mucho el cine mexicano, Cantinflas, Chespirito. También me influenció Akira Toriyama. Ciertos artistas si me influenciaron, como Carlos Cruz Diez, que me enseñó que un venezolano puede ser reconocido donde sea”, cuenta.

Jorge también fue animador en los cortos de Short Circuit “Elephant in the Room” y “Exchange Student”. En 2018, fue el líder de animación en “Cycles”, el primer corto de realidad virtual de Disney Animation.

El venezolano se formó en el Art Institute of Fort Lauderdale y a la Academy of Art University. Actualmente enseña animación y narración de historias en el California Institute of the Arts.

