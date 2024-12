“Se enteró que tengo el azul”: maracucha perdió su matrimonio con un mexicano por ocultar este secreto

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Marye, conocida en redes sociales como @maracuchaoficial, publicó esta semana una serie de videos en su cuenta de TikTok para relatar que su matrimonio con un mexicano, varios años mayor que ella, entró en crisis cuando se enteró que tenía una cuenta en OnlyFans.

“Mi esposo se enteró que tengo el azul. Son las tres de la mañana y ese hombre anda, pues, que se va de la casa, Yo no sé quién fue la persona porque él no sabe mucho de redes sociales, él no sabe de cuestiones de TikTok, él no sabe esas cosas así… es una persona vieja, pues, una persona que es mayor, adulta, y él no entiende esas cosas”, comentó la chica.

“Yo lo manipulo a mi antojo, como que se me salió en este momento de las manos y no me esperaba eso. Como lo traté de controlar y de mantenerlo oculto porque es que él no usa mucho los celulares y la que usa los teléfonos aquí soy yo. Ah, pues, no sé quién fue que se lo dijo, que él dio con eso, se fue a dormir para el otro cuarto de las niñas y dice que se va mañana se va, que se vaya igual, ya me operó”, agregó Marye, cuyas grabaciones se han hecho virales en pocos días.

Según la chica, “no es que yo sea interesada, pero es que yo estoy en el ciclo donde yo digo que los hombres no tienen que ser machistas, porque estamos en el siglo XXI, o sea, el mundo es liberal, tienes que, o sea, cada quien es libre de hacer las cosas que quiera, y él a mí no me puede estar sometiendo tampoco porque es una persona mayor porque él sabe que se metió con una mujer joven”.

Video: @maracuchaoficial / X

En un segundo video, Marye, quien ahora se declara “soltera”, dio más detalles de su caso.

“En el trabajo de mi esposo, el mexicano, se encargaron de mostrarle que yo tenía el corazón azul. Resulta que él tenía rabia, llegó tarde, bastante tarde ayer, y comenzó a pelear, a decir cantidades de cosas que yo no tenía ni la menor idea”, explicó.

“Bueno, lo que sí le digo a esa persona que hizo lo que hizo, mi amor, me hiciste un favor, mi vida, me hiciste un favor, mi amor. Si pensaste que me iba a hacer daño, no, mi amor, gracias más bien, porque yo no sabía cómo sacarlo de mi casa. Todos los días eran peleas, todos los días eran problemas, todos los días eran disgustos, todos los días esto, todos los días aquello, que si esto, que si lo otro, que me dijeron, que no me dijeron. Vas a quedar como un bobo, porque el chisme no te sirvió nada”, sentenció la venezolana.

Video: @maracuchaoficial / X