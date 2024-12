Alerta: Las graves consecuencias que sufrirías de no pagar los impuestos en EEUU

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha emitido una advertencia a los contribuyentes que no han saldado sus deudas fiscales y al mismo tiempo los insta a pagar lo antes posible para evitar severas consecuencias.

A través de su portal oficial, el IRS ha señalado que aquellos que aún no han cumplido con sus obligaciones fiscales enfrentan consecuencias que podrían afectar gravemente su situación financiera.

De no actuar con prontitud, los contribuyentes podrían enfrentar medidas extremas. A continuación, te explicamos qué dice el organismo al respecto.

Consecuencias de no pagar a tiempo: multas e intereses continuarán aumentando

Si no paga el saldo pendiente de impuestos o los pagos estimados, el IRS le cobrará multas e intereses adicionales. Estas sanciones seguirán acumulándose hasta que se salde la deuda en su totalidad, lo que podría resultar en un aumento considerable en el monto final a pagar.

Los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones tributarias pueden enfrentar multas por diversas razones, tales como no presentar su declaración de impuestos a tiempo, no pagar el monto debido de manera correcta, o no proporcionar declaraciones precisas y oportunas.

El IRS también impone intereses sobre las multas no pagadas, lo que significa que la deuda continuará creciendo si no se abona en su totalidad. Las sanciones se aplican de manera mensual, lo que puede generar una carga financiera difícil de manejar si no se actúa rápidamente.

