La fe de Denzel Washington: el célebre actor ahora es pastor de una iglesia de Harlem

A los 69 años, Denzel Washington decidió dar un giro en su carrera y volcarse a la vida religiosa. El actor fue bautizado este sábado en el templo Kelly de Nueva York de la Iglesia de Dios en Cristo, en donde también recibió una licencia ministerial. Washington, estuvo acompañado de su familia.

Durante el bautismo, antes de ser sumergido en el agua bendita, Washington habló a la congregación protestante sobre su fe. “He tardado un tiempo, pero por fin estoy aquí”, dijo, según le contó el arzobispo Christopher Bryant a los medios norteamericanos. “Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por vos. El cielo es literalmente el límite”, añadió dirigiéndose a los presentes.

La esposa de la estrella de Hollywood, Pauletta Washington, también habló de lo orgullosa que estaba de que su marido, con quien lleva casada 41 años, diera este gran paso en su religión y en su vida. “Cuarenta y seis años después, aquí sigo junto a él como solo Dios lo quiere”, dijo la actriz, quien también es la madre de los cuatro hijos que tiene el actor: John, de 40 años, Katia, de 37 y los gemelos Olivia y Malcolm, de 33.

Mientras ella hablaba, él, arrodillado en las escalinatas del templo lloraba de emoción. “Estoy muy orgullosa de vos. Sos la cabeza de nuestra casa y le has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos que conocen la diferencia entre el bien y el mal porque nosotros se lo hemos mostrado”, agregó la mujer.

Denzel, que iba vestido con una remera gris y un pantalón deportivo negro, atuendo sobre el cual se puso una túnica blanca, también posó para una foto con su carnet de ministro y su certificado de bautismo. Hace tan solo un mes, el protagonista de Hombre en llamas habló sobre la religión en Hollywood. “Cuando me ves, ves lo mejor que he podido hacer con lo que me ha dado mi señor y salvador. No tengo miedo”, dijo durante una entrevista con Esquire, la cual brindó en el mes de noviembre. “No me importa lo que piensen los demás”, aseguró.

“Hablando del miedo a referirse sobre este tema, en general no se puede hablar así y ganar un Oscar. No se puede hablar así y salir de fiesta. No se puede decir eso en esta ciudad”, reflexionó. “Ahora soy libre. No se habla de religión en esta ciudad. No se habla de eso, no está de moda, no es sexy. Pero eso no significa que la gente de Hollywood no crea”, afirmó. En esa charla, Denzel dijo además: “Hollywood no existe”.

