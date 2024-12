Fernando Luis Egaña: La esperanza es el mensaje

Posteado en: Opinión

No hay ni puede haber otro mensaje para nuestra sufrida patria, que la esperanza. No me refiero a un mensaje de esperanza en relación a tal o cual realidad. No. Me refiero a que el mensaje general y particular sea la esperanza propiamente dicha.

El mensaje político es la esperanza en la superación de la hegemonía despótica, depredadora e ilegítima, y el renacimiento y defensa de la democracia pluralista, institucional, al servicio de la nación. Una democracia integral.

El mensaje social es la esperanza de luchar por la justicia, la familia, el trabajo, la educación, la salud, la paz y el conjunto de los derechos humanos.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

El mensaje económico es el desarrollo innovador, la actividad productiva con base al emprendimiento particular; sin carteles ni favores arbitrarios. El aprovechamiento intenso del inmenso potencial del país.

El mensaje nacional es la esperanza en el fin de la emigración masiva y el comienzo del regreso con oportunidades reales que permitan a los venezolanos vivir con dignidad y perspectiva de futuro, al tiempo de contribuir con ánimo y afán en el desafío de la reconstrucción.

Al ser la esperanza el mensaje, se hace necesario que esa esperanza, en la medida que se va realizando, sea defendida, protegida y alentada con toda la fuerza de la justicia y el derecho. Con toda la fuerza del compromiso cabal con Venezuela.