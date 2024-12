La procesión que padecen los vecinos de El Nazareno de Maturín

Desde el pasado mes de noviembre en el sector El Nazareno de Maturín, sus habitantes esperan que les vendan el gas doméstico, pero no les recargan el combustible a pesar de haber pagado. Esta situación ha obligado a muchas familias a cocinar en fogones o en hornillas eléctricas.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Ciudadanos denunciaron que pasan un calvario para conseguir un cilindro, pues desde la empresa estatal Gasmaca lo que dicen es que hay que esperar para el despacho. Aunque existe la opción de recargar las bombonas en la planta de gas, muchas personas no pueden pagar los precios en dólares que cuesta llenarlas.

“Estas últimas semanas he tenido que cocinar en hornilla eléctrica, porque a leña no puedo, ya que me dio Covid y el humo del fogón me afecta los pulmones. Además, tengo niños pequeños que sufren de asma. En mi caso, no tengo para pagar 7 dólares para recargar la bombona y además pagar una carrerita hasta la planta”, expresó Marifer Ramos, vecina afectada.

Por su parte, Alexandra Hernández, vocera del consejo comunal, manifestó que aunque el Clap cobró los cilindros, siguen a la espera, y la respuesta de Gasmaca es que el retraso se debe a la explosión ocurrida el pasado 11 de noviembre en la planta Muscar de Punta de Mata.

“Son siete sectores que tiene la Comuna Bolivariana El Nazareno, pero ya han ido atendiendo algunos progresivamente. Sin embargo, todavía faltan otras comunidades, como Los Capachos, que siguen a la espera y donde hay 273 familias. Ya por lo visto nos tocará pasar el 24 de diciembre sin el servicio del gas, teniendo la esperanza de que traigan las bombonas”, indicó Hernández.

Hizo un llamado a las autoridades para que se aboquen en apoyarlos, pues a pesar de estar conscientes de la situación con el gas, afirmó que se trata de una comunidad vulnerable y la mayoría no tiene para pagar montos en dólares.