Hugo Maestre alertó que gran cárcava en Puerto Ordaz pone en peligro a familias de ferromineros

Desde hace cinco años se ha denunciado por todos los medios la inminente llegada de las lluvias, que pone en peligro a familias que viven frente a este derrumbe vial.

Hay que denunciar a las autoridades de la alcaldía de Caroní y de la gobernación del estado Bolívar que están ciegos o se ponen de espalda ante los problemas que están aquejando a la comunidad, cuando esta corre peligro.

Esto ocurre con la gran cárcava de la vía Venezuela en Puerto Ordaz ante la desidia y flojera que existe para acometer estos problemas y evitar una tragedia mayor, denunció el dirigente guayanés Hugo Maestre, quien considera que las autoridades no pueden ser tan anárquicos para prestar un servicio público, y esa cárcava que hemos venido denunciando desde ya hace algunos años, donde el gobernador como el alcalde no la ignoran porque han puesto unas bardas, para evitar que los vehículos caigan en esta cárcava que ya se ha llevado la mitad de esta importante vía en Puerto Ordaz, que hasta vigilancia nocturna tiene.

¿Cuándo van a solucionar el problema?, se pregunta Maestre, y esperar que lleguen las fuertes lluvias y se lleve la otra mitad de esta avenida cuando las aguas rebasen la otra mitad de la avenida, llegando hasta las casas y ocurra una tragedia. Maestre considera que de estos 25 años de gobiernos chavistas y madurista, su gobierno ha sido el “mejorcito”, pero esto lo descalifica ante la inacción existente en relación a este problema.

Esta vía está en el centro de Puerto Ordaz, un pasadizo obligatorio de vehículos y de trabajadores de Ferrominera Orinoco, es una vía para tomar el Puente de Angosturita hacia San Félix, y realmente no entiende como no se ha tomado una medida sería, porque esto no se resuelve llenando la cárcava de escombros y basura.

Maestre añadió que hace esta queja no solo como dirigente, sino como del gobierno regional y no entiende como no han asfaltado la l zona industrial, muy importante que mueve la economía de la ciudad, y también el abandono del asfaltado en la mayoría de las urbanizaciones de Puerto Ordaz. Un país como Venezuela, que es rico en petróleo, con Ciudad Guayana que una vez fue un emporio industrial, que hoy sus calles estén destrozadas y los servicios públicos deficientes o inexistentes, porque la flojera, desidia y la falta de visión para resolver cuestiones tan básicas pero fundamentales no se resuelven.

No se le puede echar la culpa al Estado, sino a quienes lo manejan, que son muy incapaces, del presidente Maduro para abajo, pero Marcano, que ha vivido a costa del Estado toda su vida en Guayana como sindicalista, no quiere a la gente sino a sus”capitotes”, que no trabaja para la gente, dándole solo “pan y circo dijo Maestre y que el pueblo ya no cree en ellos porque son inoperantes, ni ofrece soluciones.

Nota de prensa