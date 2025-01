Feminicida de Stefanny Barranco fue hallado sin vida en su celda en la cárcel La Picota, en Bogotá

Al mismo tiempo, el hombre recordó que su hija llevaba con el feminicida una relación de 12 años, aproximadamente, pero que en los últimos años habían muchas peleas que pasaban de los insultos al maltrato físico.

“Ella se desahogó: ‘Yo no puedo estar donde está Iván, porque él me va a matar. Me cogió la ropa, no tengo ropa, no tengo nada’. Mi madrina le aconsejó que lo demandara. Habló de la discusión que tuvieron el domingo y que él actuó de una manera que ella nunca esperó, que ella no iba a tolerar eso y lo iba a dejar; mi madrina le dijo que se cuidara”, sostuvo.

Este es el segundo caso que se conoce esta semana en la Cárcel La Picota, pues el primero fue la muerte de Francisco Correa Galeano, el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la ciudad de Cartagena, en Bolívar, cuando disfrutaba la luna de miel con su esposa, una periodista.