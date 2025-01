Petro se sacudió a Maduro: No asistirá a la ilegítima toma de posesión

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro este viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela no fueron libres por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (…) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, aseguró Petro hoy en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas.

Una de las razones de la ausencia del mandatario colombiano a la investidura presidencial en Venezuela, se debe a las últimas detenciones del régimen de Nicolás Maduro, como la de “nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano y Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela”.

“Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, explicó Petro.

En ese sentido, el presidente colombiano, que ha intentado mediar en la crisis abierta entre el chavismo y la oposición tras las elecciones, afirmó que “cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos”.

“Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela”, dijo Petro.

Con información de EFE