Gustavo Petro se despide de su “hermano” José Mujica y elogia su sueño de unidad latinoamericana

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se despidió este jueves del exmandatario uruguayo José ‘Pepe’ Mujica elogiando su sueño de unidad latinoamericana, luego de que éste anunciara en una entrevista que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le expandió al hígado y dijera que se está “muriendo”.

“Adiós hermano Pepe y hasta la victoria siempre. Ojalá nuestra América del Sur tenga un nombre: la Amazonía y ojalá América Latina tenga un himno en su unidad, como es tu sueño. Los oficiales de Bolívar te saludan“, escribió Petro en su cuenta de X.

Mujica dijo en la entrevista con el semanario local Búsqueda que no se hará ningún nuevo tratamiento y pidió que ante la gravedad de su enfermedad, lo dejen tranquilo.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta“, manifestó.

El 29 de abril de 2024, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago.

Petro es un admirador de Mujica y el pasado 5 de diciembre lo visitó en su casa en las afueras de Montevideo para condecorarlo con la Cruz de Boyacá, máxima distinción civil que otorga el Gobierno colombiano.

El mandatario colombiano dijo entonces que tiene una “cercanía muy grande desde joven” con Uruguay y comparó su propia trayectoria como guerrillero con la de Mujica.

“Ambos terminamos dejando las armas porque entendimos que la paz era lo más importante, lo más revolucionario en una sociedad“, declaró Petro ese día. EFE