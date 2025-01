Opositores y chavistas coincidieron en sus marchas, pero no hubo confrontación en Ciudad Guayana

Para los venezolanos, este inicio de año fue distinto, con un poco entusiasmo y también con mucha incertidumbre. Todos estamos con la esperanza puesta en el 10 de enero. La convocatoria a protestar por parte de María Corina Machado fue claro y preciso: concentrarse en determinados puntos de los estados de Venezuela este 9 de enero a las 10:00 de la mañana.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

En el caso de Ciudad Guayana, fueron dos lugares los propuestos por los opositores: en San Félix, cruce de la avenida 45, y en Puerto Ordaz, la redoma de Chilemex. El oficialismo también trazó su ruta para este jueves: primero era desde la Plaza Monumento CVG a la Plaza de Las Banderas, pero horas después la ruta cambió desde la Torre Loreto hasta la Plaza de Las Banderas, es decir, pasando por el punto donde se concentraría la oposición.

Pero con ese “imprevisto” cambio ni con las detenciones de miembros de Vente Venezuela ocurridas en las últimas 48 horas en el estado Bolívar, intimidaron a los ciudadanos para salir a la calle a protestar. Desde las 9:00 de la mañana empezaron a concentrarse en el punto previsto. La manifestación de la oposición estaba pautada para las 10:00 de la mañana y la del chavismo para las 8:30 de la mañana, aunque no fue hasta pasadas las 11:00 am que empezaron su marcha.

A pesar de que ambos bandos estaban separados por unos pocos metros, no hubo confrontación. El oficialismo gastó sus recursos en dos camiones de música y grupos de calipso para hacer bulla e impedir que se escucharan las consignas opositoras.

El equipo de lapatilla.com intentó entrevistar algunos de los trabajadores que asistieron a la marcha en apoyo a Nicolás Maduro, pero no quisieron declarar ni ser fotografiados, “porque estamos obligados y no queremos salir retratados en algo que no apoyamos”.

Mientras que algunos opositores gritaban “a mí no me obligaron, yo vine porque quise”, desde la otra marcha vociferaban “vine porque me pagaron”.

“Nos veremos de lejos”

Entre el grupo que estaba en la redoma de Chilemex, se vio a una señora conversando con otros de los presentes. “A mi hijo lo obligaron a estar en esa concentración chavista. Lo veré cuando pase y nos saludaremos desde lejos”.

“Yo ya tengo 62 años y 25 años viviendo esta fatídica revolución. Yo no quiero esto que he vivido durante estos 25 años para mis nietos, para las nuevas generaciones. Qué voy a perder ya, estoy aquí poniendo mi granito de arena, estoy en esta lucha”, comentó la señora que por medidas de seguridad omitimos su identidad.

Sobre los venezolanos sintieron temor de salir a manifestar o que fueron obligados asistir a las convocatorias oficialistas, la mujer de tercera edad dijo: “No hay que juzgarlos, hay personas que no pueden, otros sí pueden, pero tienen miedo. Me voy por lo que dice María Corina: ‘que el miedo le tenga miedo al miedo’, que el miedo no nos tenga miedo, pero no se puede hacer más nada. El que no pudo venir, que apoye desde su casa”.

Colectivos en la calle

Pasadas las 12:00 del mediodía, un grupo de colectivos (en moto y vehículos) pasaron por la redoma de Chilemex en Puerto Ordaz. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó al aire. El hecho no dejó heridos, tampoco provocó una estampida de las personas que estaban concentradas en ese punto de concentración.

Pero en Upata, municipio Piar, al sur del estado Bolívar, unos colectivos también “arremetieron contra el pueblo, agrediéndolos y violentando sus teléfonos para no lograr enviar fotos y pruebas de las concentraciones”, denunció el Comando de Vente Venezuela en Bolívar.

Detenciones

La mañana de este 9 de enero fue interceptado por hombres armados y encapuchados, el coordinador de Vente Venezuela en Bolívar, José Cipriano Díaz. El dirigente político estaba en su casa esperando por un motorizado que lo buscaría para llevarlo a la concentración en la redoma de Chilemex cuando fue detenido por los sujetos.

Cipriano es el cuarto activista político detenido en menos de 72 horas en el estado Bolívar. El martes 7 de enero, fue aprehendido el concejal de Ciudad Bolívar, Jeremy Santamaría, cuando regresaba a su casa tras haber asistido a una sesión en la Cámara Municipal.

Este miércoles 8 de enero, aprehendieron a Jesús Ramirez, jubilado de Bauxilum, cuando fue interceptado cerca de su vivienda Sierra Parima en Puerto Ordaz, y horas después fue detenido Carlos Martínez, coordinador de la parroquia Vista Al Sol en San Félix. Ambos pertenecían al equipo de seguridad del Comando de Vente Venezuela en el municipio Caroní.

Antonio Cheremo, excoordinador de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Bolívar, señaló: “Nos queda rechazar todas las detenciones que han venido ocurriendo, todo el hostigamiento que le han venido haciendo a todos los líderes. Realmente esto no va a parar esa furia de cambio que tiene nuestra gente”.

“En Bolívar tenemos casi 10 dirigentes en las mazmorras del régimen. Hagan lo que hagan, el cambio ya se definió y se dio el pasado 28 de julio de 2024. Eso no va a detener que tengamos un nuevo país, una nueva Venezuela”, sentenció Cheremo.