Juan Pablo Guanipa: Yo me sentiré totalmente servido cuando logremos sacar a Nicolás Maduro de esa presidencia que usurpa

En una reciente participación en un podcast con Jesús González, el líder opositor Juan Pablo Guanipa instó a los venezolanos a salir a las calles para manifestar su rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro.

“Nosotros tenemos que salir a mostrarnos a la calle, a manifestarnos, a decirle al mundo entero que los venezolanos no nos calamos esa farsa de juramentación de Maduro y que exigimos que se respete el resultado electoral del 28 de julio. Esa es la pelea, lo demás es accesorio. Y ahora nos toca, bueno, dar esos últimos pasos”, afirmó Guanipa.

Durante la conversación, Jesús González también compartió su perspectiva sobre el momento crítico que vive el país: “Estamos ya, llegando a la meta, ¿no? No nos podemos cansar y no nos podemos rendir ya tan, tan, tan cerca de lograr el objetivo, que no es otro que recuperar a Venezuela… nuestra meta no es salir de la dictadura, esto es un paso que vamos a dar. Nuestra meta es recuperar nuestro país y que este país eche pa’lante y sea nuevamente una nación, no solamente democrática, libre, sino próspera en la que todo el mundo pueda vivir. Y yo creo que eso está por venir”.

Guanipa continuó enfatizando su compromiso con el cambio político en Venezuela: “Yo me sentiré totalmente servido cuando logremos sacar a Nicolás Maduro de esa presidencia que usurpa y comencemos ese gran proceso de reinstitucionalización del país… de libertad y ejercicio de las libertades, de progreso, de recuperación de la economía y de la sociedad venezolana. Y que todos nos sentiremos cada vez más orgullosos de ser venezolanos”.