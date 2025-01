La “carterita azul” de María Corina Machado: la historia no contada tras la marcha del #9Ene (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El reportero gráfico venezolano Rafael Hernández se convirtió en el centro de atención tras capturar la única fotografía de la ‘carterita azul’ mencionada por María Corina Machado en un video inusual que grabó tras su detención. El periodista argentino Joaquín Sánchez Mariño lo entrevistó para desentrañar la verdad detrás de esta imagen que ha suscitado tantas especulaciones.

Hernández explicó que, inicialmente, existía la duda de si el video de Machado era producto de inteligencia artificial. Sin embargo, al mencionar la carterita azul, decidió publicar la fotografía que había tomado para esclarecer la situación.

La carterita azul no estaba presente durante el discurso de Machado desde el camión. Según Hernández, solo apareció en el momento final del evento político. “Ella, la cartera azul, no la tenía mientras estaba el discurso arriba del camión. ¿Cuándo aparece la cartera? En el momento final del meeting político, en el momento final, cuando ella se está cambiando de ropa, se está poniendo una chaqueta para irse y un casco, es cuando ella tiene la cartera en la mano”, detalló.

Hernández aclaró que en su fotografía el foco no estaba en la cartera, sino en el casco que Machado se colocaba, lo cual refleja dónde estaba su atención en ese instante.

El reportero ofreció una interpretación práctica de la carterita azul, sugiriendo que podría tratarse de un dispositivo de localización como un AirTag, y compartió una experiencia personal que podría dar contexto a sus sospechas. “Acá podemos estar hablando muchísimo de una cartera y que sea una estupidez, o podemos estar hablando de un código secreto que el día de mañana tendrá mucha relevancia. No lo sabemos. Y a mí me parece que la cartera no es que tenga un significado filosófico, como se puede leer en las redes sociales. Para mí simplemente en la cartera pudiera estar un dispositivo de ubicación, como un AirTag o algo. A mí me sucedió hace dos, tres años, yo fui secuestrado por las Fuerzas Armadas venezolanas y ellos, cuando me liberaron, me hicieron grabar un video donde yo dijera que no me había pasado nada”, concluyó.