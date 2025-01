“Uno en cada país”: Estadounidense tiene 87 hijos y quiere llegar a los 100 en 2025

Kyle Gordy trabaja como donante de esperma y es padre biológico de, hasta la fecha, 87 niños. El hombre, que se autodenomina el “CEO de la donación de esperma” en sus redes sociales, se planteó como meta para el 2025 llegar a los 100 hijos y así expandir su “familia global” a más lugares en el mundo.

El joven estadounidense, de 32 años, siempre ha dicho que ama ayudar a las mujeres a formar una familia cuando no lo creían posible. Gordy lo hace de forma artificial o natural, si las futuras madres así lo desean.

Sus servicios los ofrece a través de su página web ‘Be Pregnant Now’ de manera gratuita. Luego de una breve pausa durante 2024, Gordy planea viajar a Japón, Irlanda y Corea durante 2025 y realizar nuevas donaciones.

A pesar de ayudar a varias mujeres a quedar embarazadas, el joven afirma que hasta ahora no ha tenido suerte en el amor y culpa a su trabajo, según contó al medio estadounidense The New York Post. “Aunque tuve algunas mujeres interesadas en entablar una posible relación conmigo, no va a ninguna parte”, se lamentó Gordy.

“No me molestaría casarme con una mujer irlandesa”, afirmó. “La madre de uno de mis hijos nació en Dublín, así que viajan mucho allí. Sé que ya tendría alguna familia allí”, añadió.

“Tengo planeados varios viajes por todo el mundo este año”

“Hablaré con algunas mujeres de Japón e Irlanda, dos países en los que aún no he tenido hijos, y del Reino Unido y los Estados Unidos, así como de otros países de Europa principalmente”, explicó, en conversación con The Mirror.

En caso de encontrar a la persona correcta, dijo que no se cierra a bajar el ritmo a sus actividades y tener una relación estable.

