Gustavo Petro exigió liberación de todos los presos políticos tras excarcelación de Carlos Correa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la liberación de los presos políticos venezolanos, tras la excarcelación del del activista colombiano Carlos Correa, director de la ONG venezolana de derechos humanos Espacio Público, y aprovechó para pedir que Venezuela libere a todos los detenidos por las elecciones, incluidos doce colombianos.

En su mensaje, Petro instó al chavismo a liberar a todos los detenidos antes y después de las elecciones, argumentando que “es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las post elecciones, incluidos los 12 colombianos detenidos en su territorio”.

Petro también hizo referencia a situaciones internacionales como la tregua entre Hamás e Israel y las excarcelaciones en Cuba, sugiriendo que estos gestos deberían ser un ejemplo para el gobierno venezolano. “Que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos”, añadió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Correa fue excarcelado a primera hora de este jueves, después de que Mabel Calderín, esposa del director de Espacio Público, informara de que habían sabido que su esposo fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero no de cuáles son los delitos de los que se le acusa.

La ONG Espacio Público reportó el martes de la semana pasada la “desaparición” de Correa, el mismo día que la detención de siete políticos opositores, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, así como el “secuestro” de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó así el hecho.

Esta detención provocó una de las reacciones más tajantes de Petro sobre Venezuela: “Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro”, dijo entonces Petro.

El presidente colombiano no asistió a la juramentación presidencial de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. A su vez, Petro había declarado previamente que “las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres” y que no podía reconocer un proceso electoral que se desarrolló bajo condiciones de represión.

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos… No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, afirmó Petro. A pesar de su crítica al régimen venezolano, el presidente colombiano ha mantenido la intención de no romper relaciones diplomáticas con Venezuela.