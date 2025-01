La opinión del equipo legal de Blake Lively sobre la estrategia de Justin Baldoni por la demanda multimillonaria contra su cliente

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el centro de uno de los conflictos legales más mediáticos de Hollywood, el equipo legal de Blake Lively ha calificado la demanda de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni como una estrategia de distracción frente a las graves acusaciones de acoso sexual y represalias que la actriz formuló contra él y sus asociados. El caso, que involucra a la película It Ends with Us, ha sacudido la industria del entretenimiento con denuncias que van más allá de lo laboral, tocando temas de abuso de poder y manipulación mediática.

Por Infobae

Desde el inicio de las disputas, la postura de la actriz ha sido clara: destapar lo que ella describe como un comportamiento perturbador y no profesional por parte del actor, quien no solo protagoniza, sino también dirige la adaptación cinematográfica del libro de Colleen Hoover. Estas acusaciones fueron presentadas formalmente por la actriz en diciembre de 2023, pero el contrataque legal de Baldoni, incluyendo una demanda masiva contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, ha intensificado el conflicto en la arena pública y judicial.

El equipo legal de Blake no se ha quedado en silencio frente a estas acusaciones. En un comunicado reciente, calificaron la estrategia del acusado como un ejemplo del patrón conocido como DARVO: negar, atacar y revertir la posición de víctima y agresor. Según sus abogados, estas tácticas buscan desviar la atención de los reclamos iniciales y desacreditar a su cliente.