Hija de Edmundo González exige que su esposo Rafael Tudares sea liberado por razones humanitarias

Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, denunció este jueves el presunto secuestro de su esposo, Rafael Tudares Bracho, a manos de funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Según denunció Mariana González, el secuestro de Rafael por parte del régimen chavista ocurrió el pasado 7 de enero frente a sus hijos, de 6 y 7 años, quienes quedaron abandonados en la calle tras el operativo.

“Se llevaron a Rafael y se llevaron el carro donde estaba Rafael y nuestros dos hijos. Nuestros hijos se quedaron en la calle. Gracias a Dios, poco tiempo después pude estar con ellos”, narró Mariana en un video difundido en redes sociales.

La denunciante aseguró que, desde entonces, ha recorrido múltiples centros de detención y dependencias policiales en busca de información sobre el paradero de su esposo, sin obtener respuesta. “No sé dónde está, no sé cómo está, no me dejan verlo, no me dejan llevarle sus medicinas. No tengo una fe de vida ni una prueba de que esté bien”, expresó.

Mariana González, quien se desempeña como maestra de preescolar, afirmó que su familia no tiene vínculo alguno con la política, más allá de su parentesco con el presidente electo.

“Rafael es abogado en derecho privado. No hacemos política, no formamos parte de la política y no tenemos incidencia alguna en la política, aunque eso le cueste a muchos creer. Somos una familia venezolana trabajadora que trata de sacar adelante a nuestros hijos con principios y valores cristianos”, manifestó la esposa de Rafael Tudares.

En su mensaje, Mariana González hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a la comunidad internacional, para que intercedan por la liberación de su esposo: “Pido y ruego a Dios todos los días por la libertad de Rafael y que pronto esté de vuelta en casa. Rafael no ha cometido ningún delito y no debe considerarse un delito ser el yerno de mi padre”.