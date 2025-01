Paparoni acusó al régimen chavista de “robarse todo” aprovechando la licencia 41 otorgada a Chevron

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente de Primero Justicia Carlos Paparoni cuestionó el uso de los fondos generados por la licencia general 41 concedida a Chevron para la explotación del petróleo en Venezuela.

En su declaración, Paparoni afirmó que estos ingresos no han mejorado las condiciones de vida de los venezolanos, sino que han sido mal utilizados. “El problema no son las sanciones y sí es dinero para Nicolás Maduro porque mientras ha existido la licencia general 41 que le permite a Chevron explotar petróleo en Venezuela no se han subido los salarios a los maestros, no se han generado mejores condiciones en los hospitales venezolanos, no se ha construido un solo hospital en Venezuela”, dijo.

Paparoni subrayó que la licencia ha servido únicamente para enriquecer a ciertos individuos dentro del régimen chavista, sin traer beneficios tangibles a la población. “Hoy en Venezuela con la licencia general 41 y la operación de Chevron, Venezuela no ha conseguido nada, solo que se lo robaran todo”, declaró.

Además, Paparoni acusó a Tareck el Aissami de haber malversado una cantidad significativa de dinero debido a la licencia.

Paparoni concluyó su crítica indicando que la licencia ha tenido consecuencias negativas para Venezuela. “Lo que esta licencia ha significado es más corrupción, más migración, más persecución”, afirmó, sugiriendo que la explotación petrolera bajo el amparo de esta licencia ha exacerbado los problemas sociales y económicos en el país.