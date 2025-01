Primera entrevista de Trump como presidente: “Espionaje” de TikTok, expedientes de J.F. Kennedy y más

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su primera entrevista tras su regreso a la Casa Blanca y habló acerca de los desafíos que tendrá su administración por delante, como la violencia criminal y la llegada de inmigrantes ilegales. Entre otras cosas, adelantó un recorte para los estados y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en medio de los incesantes incendios en California; volvió a criticar a TikTok y China por su espionaje; y aseguró que revelará los expedientes secretos del asesinato a John F. Kennedy.

Por La Nación

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Entrevistado por el periodista Sean Hannity para la señal Fox News desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump habló acerca de su vuelta al poder y consideró que nunca pensó en que no podía volver a ser presidente, pero reconoció: “Fue un montón de trabajo. Sentí que era necesario estar aquí, por la inflación, el desastre de Afganistán, el 7 de octubre”.

En ese sentido, apuntó contra la administración de Biden: “Sus cuatro años nos mostró unas cosa: que la filosofía de la izquierda radical es horrible y que no funciona. Ves el crimen, lo que pasa en la frontera… Tenemos terroristas en nuestro territorio, personas que asesinaron y que aún están libres. Algunos que vienen de la cárcel de otros países, no entiendo por qué alguien les abriría las puertas”.

Asimismo, insistió: “La gente ha entendido que [los demócratas] no pueden gobernar y que las políticas fueron terribles. No quieren ver a mujeres ser golpeadas por hombres en un ring de boxeo. No quieren ver mujeres y hombres en el mismo deporte. No quieren tener “transgénero para todos”. Ni ver que un hombre deja la casa como un chico y vuelve dos días después como chica. Ni impuestos por encima de lo esperado. En mi opinión, los demócratas no usan sentido común o son estúpidos”.

Tras las quejas contra el gobierno demócrata, a quien les volvió a indilgar el aumento de la llegada de inmigrantes ilegales, Hannity le preguntó si iba a iniciar una investigación contra el expresidente Joe Biden. Trump no lo descartó, pero consideró que el Congreso será el encargado de evaluar esa posibilidad y recordó las acusaciones e investigaciones en su contra.

Lea más en La Nación