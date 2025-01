Antonio de la Cruz: La solidaridad

Posteado en: Opinión

No hay salvación en el silencio, ni refugio en la indiferencia. No es la resignación la que nos protege, sino la voz, el grito, la mano tendida que se alza contra la injusticia. No podemos permanecer inmóviles mientras el miedo levanta muros y la represión dicta el destino de Venezuela, Nicaragua y Cuba. La solidaridad no es un favor, es un deber, una trinchera común donde la dignidad se defiende y la libertad se construye.

Nos han querido callar con prisiones, con exilios, con juicios amañados y verdugos disfrazados de jueces. Han cubierto las calles con el miedo, han pintado los muros con la sombra de los desaparecidos, han intentado borrar la historia con la ley mordaza. Pero la verdad no se rinde, la justicia no se exilia, la memoria no se deja encarcelar.

Hoy son los presos políticos, los perseguidos, los desterrados. Hoy son los periodistas silenciados, los estudiantes reprimidos, los líderes inhabilitados. Pero el látigo de la dictadura no conoce límites. No se detiene en un solo nombre, en un solo rostro. La injusticia es un cáncer que avanza, y si no lo detenemos, mañana seremos todos los condenados.

No es el momento de la duda, ni de la espera, ni de la tibieza. Es el momento de la acción. Que cada injusticia tenga un eco, que cada crimen sea denunciado, que cada voz se multiplique en mil, en diez mil, en un pueblo entero que se niega a arrodillarse. Porque un pueblo que calla es un pueblo que entrega sus derechos, y un pueblo que olvida es un pueblo que repite su tragedia.

La solidaridad no es solo con los que hoy sufren la persecución, es con el país que queremos construir. Es con la democracia que nos deben, con la libertad que nos pertenece, con la justicia que nos ha sido arrebatada. No hay otro camino. No hay otra opción. Ser solidarios es ser libres. Alzar la voz es la única garantía de que mañana no sea demasiado tarde.

No nos quedemos quietos. No nos quedemos solos. La historia la escriben los que resisten, los que no temen, los que entienden que la lucha no es solo por los presos de hoy, sino por la libertad de todos los que vendrán después.