La historia sin fin: cárcavas en San Félix ponen en riesgo la vida de decenas de familias

Las promesas para resolver el problema de la cárcava en la urbanización Francisco Avendaño, conocida como Los Alacranes, en San Félix, estado Bolívar, han ido y venido.

Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com

Nuevamente sus habitantes denunciaron irregularidades en los trabajos que se han estado realizando en el sector.

Betty Josefina Arias Bauza señaló que esto no viene desde ahorita, sino desde hace años. “Nosotros tenemos 43 años viviendo aquí en el sector 3 calle 17 de Los Alacranes. Ya es la cuarta vez que se abre esta cárcava, entonces yo soy una de las afectadas”.

“Todo los que estamos aquí alrededor somos los afectados. Yo vivo a cuatro casas de aquí y esto está todo quebrantado. En mi casa hay cuatro familias, ¿para dónde nos van a sacar? Es lamentable lo que está sucediendo aquí en Los Alacranes. Los invitamos a que, por favor, también se acerquen aquí, que hagan un trabajo lo más rápido posible, porque esto se viene abajo”, sumó la vecina.

Dijo que cuando llueve, la angustia y zozobra aumenta. “Para mí es una angustia, imagínate lo que están aquí alrededor más cerca, yo creo que no pueden dormir, si yo no duermo porque uno eeso se siente cuando cae, boom, boom. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí nadie viene, el que vino ¿a dónde está? Cuando se caigan las casas, no puede ser. O sea, habían comenzado unos trabajos y ahora nada”.

“Estos trabajos lo que dan es pena. La primera vez que cayó aquí, nos quedamos un tiempo sin agua, eso era manguera sobre manguera. ¿Vamos a esperar que se nos caigan las casas? Mis hijas viven conmigo, yo vivo con mi mamá, entonces ¿qué más vamos a esperar? Esta gente que vive alrededor, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se nos caiga? ¿El Gobierno va a venir?“, sentenció.

Alarmante

Según estimaciones de la organización Gente Para Servir en Ciudad Guayana, hay más de 70 cárcavas. De esas, dos están activas dejando en riesgo a decenas de familias que durante años han vivido cerca de las cárcavas.

El representante de la Asociación Civil Gente Para Servir Caroní (GPS Caroní), Simón Yegres, destacó que las cárcavas tienen años estando a la vista, con diferentes dimensiones y en distintas partes de la ciudad.

“Están ubicadas, están cuantificadas. Hace tiempo superamos las 70, cifra que tenemos basados en el informe presentado por Protección Civil (PC). Los organismos oficiales en 2015 afirmaban que habían 64, de las cuales cinco estaban activas. Desde ese momento hasta acá, nuestra ONG ha estado monitoreando el asunto, lo cual nos hace ver el altísimo riesgo, nos muestra la vulnerabilidad y que no somos lo que estuvimos creyendo durante mucho tiempo, de que somos el Macizo Guayanés”, comentó Yegres.

Agregó que las cárcavas tragan, hay derrumbes, deterioran la vía, ponen en peligro la estabilidad de las viviendas y la vida de las personas, y la cantidad de cárcavas que existen frena el crecimiento de la ciudad.

“Tecnológicamente las soluciones no son las mismas para todas. Cada una tiene su peculiaridad y depende del tipo de suelo, el entorno que tiene, donde está ubicada, entre otros factores”.

Piden ayuda

Milagro Josefina Villasana Velásquez señaló: “Yo vivo aquí en medio de esta circunstancia que está atravesando esta cárcava, que ya tiene cuatro años comiendo. Viene el Gobierno y medio parapetean, medio la arreglan y la dejan así. Dicen que los insumos que mandan de arriba, no alcanzan para esta situación, que los recursos que ellos mandan no les alcanza a ellos, pues”.

“Dejan el trabajo a medias y se van. Y se va comiendo, se va comiendo. Ya esto es una guarida de malandros. Este fue víctima del robo. Cada vez la situación está más crítica. De verdad nadie viene a hacer un aporte, una ayuda. No nos toman en cuenta. Y bueno, hacemos un llamado al Gobierno para que nos ayuden, porque la situación es un poco adversa, bastante adversa y crítica”, añadió Villasana.

Destacó que han pedido ayuda, pero no resuelven. “Yo tenía mi puerta de aquel lado, tuve que cambiarla para este lado, me robaron. Las veces que llueve, es fuerte. Vivimos nerviosos, bajo una situación ya de verdad mediocre”.

Sin información

Roger Morillo es habitante de la calle 17 de Los Alacranes. Su casa es una de las que está al borde del abismo. “Han bajado, creo que tres presupuestos y todavía no han finalizado la cárcava. No sé si la han dado por finalizada, pero todavía está allí, y si mal no me acuerdo ya comentaron que estaba el 90 % hecha y ustedes pueden ver que eso está en total deterioro. Estamos aquí, de verdad que casi no dormimos en la noche cuando llueve. Es imposible dormir, estamos al borde con uno ojo abierto y uno cerrado, por si acaso”.

“Aquí vivo yo con mis chamos, mi esposa, bueno, igual que los vecinos, también tiene sus niños. La primera vez llamaron que iban a reubicar, que no sé qué, entonces dijeron que no, pararon la reubicación porque para ellos era muy costoso. Entonces dijeron que iban a arreglar la cuestión para no reubicar a nadie”, detalló el habitante.

Esperan que de verdad la arreglen. “Ahí uno si abandona su casa, donde tú estás ya acostumbrado a tus cuestiones, a tus hábitos, a tus vecinos, a que luego te vayan a reubicar a un lugar donde nada más sopla el viento”.

“Cuando se iban a realizar estos trabajos, lo anunciaron con bombos y platillos, cerraron hasta la avenida, que todavía está cerrada. El acceso para entrar a tu casa es peor todavía, porque hay que dar más vueltas”, denunció.

Lo cierto es que los residentes del sector Los Alacranes en San Félix esperan que las promesas gubernamentales no sean palabras al viento y que, finalmente, se resuelva el problema de la cárcava que los lleva por el camino de la amargura.