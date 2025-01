Cómo usar la IA DeepSeek gratis y en español

Posteado en: Tecnología, Titulares

DeepSeek es la IA china cuya app se lanzó el pasado 15 de enero e incorporó su último modelo de lenguaje, R1, cinco días después. Desde entonces, ha arrasado en las descargas en Estados Unidos –nº1 en App Store, destronando a ChatGPT–, en España -nº 1 en Google Play Store- y ha hecho perder cientos de millones de dólares a grandes tecnológicas estadounidenses por la, según la empresa, fenomenal relación entre coste y resultados que ofrece. Esto ha puesto en duda el modelo de las compañías de Silicon Valley que requiere inversiones multimillonarias. Es, sobre todo, por este último motivo que está acaparando tantos titulares.

Por larazon.es

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Así que es posible que te preguntes cómo puedes acceder a esta IA, qué coste tiene y qué puedes hacer con ella, que es lo que te vamos a explicar en este artículo.

Cómo tener DeepSeek en el móvil y el ordenador

DeepSeek es un asistente IA, al estilo de ChatGPT, que puedes utilizar en su versión web, a través de su app o descargando y ejecutando el modelo en tu ordenador, de forma local. Esta última opción, sin embargo, requiere de ciertos conocimientos técnicos para realizarla y debes tener en cuenta que el interfaz será el Terminal de Windows. Para la gran mayoría de usuarios, la opción más práctica, a pesar de sus problemas de privacidad, es visitar chat.deepseek.com o descargar la app en el móvil, bien a través de Google Play Store si tu teléfono es Android o de App Store si es un iPhone.

Cómo usar DeepSeek en español

Una vez inicies la app o accedas a la web, verás que el interfaz está en inglés y que la IA te pregunta ‘how can I help you today?’. Solo tienes que escribirle en español para que comience a responder en este idioma. Aún así, las cadenas de razonamiento que muestra mientras procesa la respuesta se mantendrán en inglés. Y si quieres usar el modelo R1 en lugar del predeterminado V3, debes seleccionar esa opción, visible en el campo de texto del usuario.

Cuánto cuesta usar DeepSeek

Si has buscado información sobre el coste de uso de DeepSeek, verás que la compañía aloja en su web un plan de precios por tokens, pero esto aplica solo para los que quieran hacer uso de la API del chatbot. Es decir, terceros que ofrecen un servicio usando la tecnología, en este caso, de DeepSeek. El usuario estándar no tiene que pagar nada por usar el modelo más avanzado de DeepSeek, R1.

Qué puedes hacer con DeepSeek

Una de las razones del éxito de DeepSeek reside en las capacidades del reciente R1. Este modelo de lenguaje, en pruebas para comprobar el rendimiento de las inteligencias artificiales, ha arrojado resultados, en algunas áreas, a la altura de OpenAI o1, el modelo de lenguaje más avanzado disponible para los suscriptores de ChatGPT Plus. Destaca, principalmente, en matemáticas, razonamiento y codificación, pero esto no hace que sea igual que usar ChatGPT con OpenAI o1.

Con DeepSeek no se puede conversar oralmente, admite una menor variedad de archivos –solo documentos e imágenes–, no genera imágenes y su interfaz está mucho menos pulida que la de ChatGPT. Este último también ofrece funciones como Canvas y los GPTs personalizados que no están disponibles con la IA china, además de una mayor variedad de modelos de lenguaje entre los que elegir en la suscripción de pago.

Por lo demás, puedes conversar con la IA y pedirle una amplia variedad de tareas, como con el resto de chatbots en el mercado. En este aspecto, presenta las limitaciones que le corresponden por ser un desarrollo en una dictadura como la china. La normativa lanzada por el Gobierno de Xi Jinping en 2023 exige a las empresas de IA que sus productos encarnen los ‘valores socialistas’. En la práctica, lo que se está viendo es que no responde a preguntas sobre temas sensibles para la política china, como la masacre de Tiananmén o la situación con Taiwán, y sugiere al usuario cambiar de tema. Es de suponer que esos ‘valores socialistas’ se aplican también a más cosas en DeepSeek.