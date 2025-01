Piqué cede ante Shakira y se muda a Miami para estar junto a sus hijos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El final de los días felices para Shakira y Gerard Piqué dieron paso a un aguerra encarnizada. La entrada en escena de Clara Chía hizo estallar a la colombiana, que quiso poner en jaque al padre de sus hijos en todos los sentidos. Lo más evidente fue a golpe de temazo musical, que se tradujo en reproches públicos con mucho ritmo que ponían en conocimiento del mundo lo que ella opinaba sobre lo sucedido. Pero había cuestiones que prefería llevar en silencio, a espaldas de sus seguidores, como era plantear qué sucedería con sus hijos cuando ellos se separasen definitivamente. La cantante entendía que poco o nada hacía ya en Barcelona, pensando en instalarse en Miami para comenzar su nueva vida. Eso alejaba al padre de sus vástagos y ponía límites al tiempo que podía compartir junto a ellos. Esto propició que el futbolista anunciase su retirada del deporte, para continuar apostando por sus lucrativos negocios alternativos. Sin embargo, con el tiempo, parece que no está del todo conforme.

El deportista catalán no logra acomodarse a las nuevas circunstancias y sufre el tener que estar lejos de sus hijos. Les separa el Atlántico y muchas horas de avión, pero esto podría haber cambiado ya, pues se asegura que Gerard Piqué se ha instado a vivir en Miami. Al menos sí durante una temporada. Ha dejado las comodidades de las que siempre ha gozado en Barcelona para salvar las distancias con sus hijos, quienes llevan dos años en Florida. Pero ahora que la cantante inicia una nueva gira internacional con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, ha entendido necesario dar este paso para no perturbar la normalidad de los menores, como así publican desde ‘Vanitatis’.

Estará junto a ellos mientras dure la gira de Shakira, que comienza el próximo martes 11 de febrero citándose con sus fans de Río de Janeiro. Para ello, como destacan desde el citado medio, no quería dejar a sus hijos con cualquier persona, entendiendo que quien más iba a protegerles y cuidarles iba a ser precisamente su padre. Así, dejando a un lado sus rencillas y el hecho de que no quiere que sus niños tengan nada que ver con Clara Chía, ha cedido ante la evidencia de qué es lo más recomendable. Eso sí, parece que lo que respecta a la nueva novia del futbolista sigue en pie, pues ella no ha tomado el avión que le sitúa en territorio de Miami. Hasta allí ha viajado solo Gerard Piqué, que se ha alquilado un apartamento para que le sirva como base de operaciones mientras dure su estancia.

Desde el citado portal dejan abierta la posibilidad de que Gerard Piqué emplace aquí su nueva vida. Aseguran que no tiene fecha de regreso y que no todo depende de Shakira, pues quizá al probar suerte en Miami entienda que es beneficioso a la hora de estar cerca de sus hijos. No obstante, esto le separará irremediablemente de Clara Chía, quien debería aparcar su vida en Barcelona para cruzar el charco por amor. Algo que aún no ha hecho, no se sabe si por decisión propia, porque no ha recibido la correspondiente invitación por parte de su novio o, como todos creen, porque son las normas impuestas por la cantante colombiana.