El inesperado mensaje con el que reapareció la esposa del venezolano Leito Oficial

Verónica Torres, esposa de Leonel Moreno, conocido en las redes sociales como Leito Oficial, reapareció con un mensaje inesperado. En videos publicados en sus redes sociales, aseguró que terminó su relación con el migrante venezolano, quien está detenido en Estados Unidos por no cumplir con los términos de su libertad condicional tras cruzar la frontera sur.

“Oficialmente ya no estoy con Leonel y sé que muchas personas me llamarán malagradecida. No estoy dispuesta todavía a querer retener algo que no me pertenece y no me hace bien. No hay felicidad para mí ni para mi hija ni para mi familia. Hay que aprender a soltar lo que no te pertenece”, dijo.

Torres, quien acompañó a Moreno en muchos de los videos que compartió en las redes sociales y en los que incitaba a hacer cosas ilegales en Estados Unidos, afirmó que entre ellos pasaron muchas cosas, como discusiones y problemas. “Quería parar con esto desde hace rato, lo que pasó se queda en el pasado. No me sentía preparada para decirle a ustedes las cosas como son, pero estoy totalmente decidida y afrontar la vida como es, así sea sola o acompañada”.

No aclaró la fecha en la que terminó la relación, sin embargo, cuando ocurrió la detención de Leito Oficial a finales de marzo del año pasado, se le vio a Torres llorando en los alrededores del hotel Sonesta Simply Suites, ubicado en un suburbio de Columbus, en Ohio.

