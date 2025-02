Vicepresidenta de Colombia “estalló” contra Laura Sarabia y Armando Benedetti en Consejo de Ministros televisado (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El Consejo de Ministros llevado a cabo el 4 de febrero de 2025, liderado por el presidente Gustavo Petro y transmitido en vivo para la ciudadanía, generó controversia no solo por las críticas que hizo el primer mandatario por las responsabilidades que todavía no han cumplido las carteras. Pues, en medio de la conversación, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, criticó el comportamiento que ha tenido la canciller Laura Sarabia con ella.

Por: Infobae

“No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘Respéteme, soy la vicepresidenta’, y no me parece (…). Me ha faltado el respeto, me ha tocado recordarle que soy la vicepresidenta. Y no estoy de acuerdo con la llegada de Benedetti”, indicó la vicepresidenta en la reunión.

Asimismo, cuestionó las irregularidades que han salpicado al Gobierno nacional, por lo que insistió en que todo lo que haga la administración debe ser público y completamente transparente. “Ojalá no sea solo el Consejo de Ministros, porque no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando aquí al país, y eso es parte de mis dolores, porque ayudé a elegir este Gobierno. Me duele”, afirmó la funcionaria.

