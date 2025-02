Tarek William Saab dijo que críticos usan el “lawfare” para dañar su imagen y la de Nicolás Maduro

El fiscal chavista Tarek William Saab atribuye a “un gran odio” las acusaciones que hacen de él de ser el “carcelero” y el “operador de la maquinaria represiva del gobierno” de Nicolás Maduro.

Por Juan Francisco Alonso | BBC News Mundo

Este es un resumen de la entrevista que BBC Mundo mantuvo con Saab el 30 de enero.

BBC News: El presidente Maduro ha vuelto a proponer una reforma a la Constitución de 1999. ¿Por qué hace falta una reforma constitucional y qué aspectos concretos se tienen previsto cambiar?

Tarek William Saab: El mundo de hoy no es el mismo de hace 30 años; ha cambiado. Hay cosas importantes que tenemos que modernizar, pero en base a un principio importante: el principio de progresividad en materia de derechos humanos. El tema de los derechos humanos (en nuestra Constitución) es transversal; lo ocupa de principio a fin, desde el preámbulo hasta las disposiciones finales, pasando por todos los títulos y capítulos.

Hay un tema que no se puede obviar: el tema de la era digital. En 1999 no existían las redes sociales, tampoco la inteligencia artificial y no habíamos enfrentado políticas de sanciones brutales que forman parte de la guerra híbrida.

Venezuela es víctima de una guerra no convencional, que utiliza todas las maneras posibles para destruir nuestra nación y apoderarse de nuestras riquezas naturales. Por lo tanto, tenemos que buscar blindar aún más a través de la Constitución y de la ley al sistema de justicia.

BBC News: Hablando de derechos humanos, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas han criticado al sistema de justicia, a la Fiscalía, por perseguir a opositores como a Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cómo responde? ¿Usted está alineado con el presidente Nicolás Maduro?

Tarek William Saab: Cuando tenemos esta responsabilidad tenemos que deslindarnos de lo que puedan decir enemigos gratuitos de este proceso de transformación que todo lo ven mal.

He sido por cinco años parlamentario y constituyente, ocho años gobernador del estado petrolero más importante y del país, he sido defensor del Pueblo y este es mi segundo período como fiscal general. ¿Qué dice todo esto? Que soy un hombre de Estado. Yo no voy a estar oyendo sandeces de enemigos gratuitos que han deseado la destrucción de mi patria, la guerra civil y la toma del poder para entregarle Venezuela a una potencia extranjera.

¿En qué creo yo? En el principio de cooperación entre los poderes públicos. ¿Quién es el jefe de Estado? Nicolás Maduro. Él no solamente es el jefe del poder ejecutivo, sino que como presidente de la República es el jefe de Estado, un jefe de Estado que a la vez es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuál es mi deber y mi obligación? Coordinar con él, con los poderes públicos, con el pueblo, con las personas que vengan al Ministerio Público a presentar alguna denuncia.

María Corina y Edmundo González son totales enemigos de la patria venezolana y del pueblo. En tanto lo que han ofrecido es invasión militar, intervención extranjera, guerra llamado a subversión de la Fuerza Armada y han fracasado absolutamente.

Como nunca se puso a derecho el caso [contra González] nunca se cerró. Él se fue de aquí [de Venezuela], firmó una carta diciendo que él renunciaba literalmente a esa beligerancia.

BBC News: El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, advirtió que la vía de la complementariedad se estaba “agotando” y que Venezuela no había mostrado voluntad de castigar los crímenes de lesa humanidad que ha detectado en el país. ¿Si el Fiscal de la CPI llegara a acusar a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, su despacho colaborará?

Tarek William Saab: Nosotros estamos haciendo justicia y no necesitamos que un órgano trasnacional haga justicia por nosotros. Solamente con decirte que tenemos 3.700 funcionarios policiales y militares acusados, más de 700 condenados. Esas son cosas concretas sobre acciones de justicia interna.

¿Cuándo actúa el Estatuto de Roma? Cuando no hay una acción interna en el Estado. Esto es una acción (los datos de actuaciones contra funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos). Por lo tanto, ellos no tienen una cualidad para actuar.

Pero fíjate, ellos (la Fiscalía de la CPI) cerraron el caso de Colombia. (Álvaro) Uribe literalmente aniquiló a siete mil personas inocentes, los calificó de guerrilleros y no eran guerrilleros. Se determinó que eran falsos positivos y al final le cerraron el caso (…) ¿Van a utilizar el lawfare (uso de la justicia para fines políticos) para atacar a Venezuela? Tenemos cómo responder.

BBC News: Pero si el fiscal de la CPI insistiera en su posición y actúa en contra de funcionarios o exfuncionarios venezolanos…

Tarek William Saab: Yo no me voy a adelantar algo que no ha pasado. Yo no me adelanto a nada.

BBC News: Usted participó en el proceso en el Tribunal Supremo que terminó con la validación del resultado del 28J. ¿Pudo ver las actas del Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Tarek William Saab: Por supuesto, después de un exhaustivo análisis los magistrados concluyeron que los boletines emitidos por el CNE coincidían plenamente con las actas de escrutinio de las máquinas de votación y con los registros provenientes de los centros de totalización, lo cual confirmó la victoria del presidente Maduro. De eso no hay duda.

BBC News: ¿Por qué el CNE no ha presentado los resultados y así despejado las dudas?

Tarek William Saab: Yo te invito a que cuando quieras preguntar sobre otros poderes (del Estado) los invites a ellos.

