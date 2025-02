Argenis Carruyo explotó contra mala calidad de vehículos chinos traídos por el chavismo (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reconocido cantante zuliano Argenis Carruyo, expresó este jueves 6 de febrero su indignación por la mala calidad de los vehículos de la marca Maxus, importados desde China por el régimen chavista, tras la expulsión de diversas marcas tradicionales del mercado venezolano.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por: lapatilla.com

A través de un video difundido en redes sociales, Carruyo calificó a estos automóviles como “las peores camionetas que pueden existir en la tierra“, denunciando que no hay mecánicos en el país capacitados para repararlas y que tuvo que recurrir a traer especialistas desde China para solucionar los problemas mecánicos que presentaba su vehículo.

“Queridos amigos, les saluda como siempre su hermano Argenis Carruyo. Esta es la peor camioneta que puede existir en la tierra. Aquí no hay mecánico para esta camioneta. Me engañaron. Me dijeron que sí, pero si no es por este hombre que está aquí señalado, nadie nos dice que esta camioneta está tirando la compresión para arriba”, expresó el artista en el video.

Carruyo relató su frustración tras acudir al concesionario donde adquirió el vehículo, donde en lugar de recibir una solución definitiva, se le exigía pagar constantemente por reparaciones que no resolvían el problema de fondo. “Todo el tiempo tenía que estar pagando y pagando y pagando. Ya, al final, tuve que pagar yo un mecánico traído de la China”, lamentó.

El artista hizo un llamado a sus seguidores a evitar comprar estos vehículos, asegurando que representan una mala inversión y que no cuentan con el respaldo técnico necesario en el país. “No te embarques como me embarqué yo. No todo el tiempo vas a estar ahogado. Esto no sirve para nada”, concluyó.