Director de Emilia Pérez se desvinculó de las polémicas declaraciones de Karla Sofía Gascón

La polémica en torno a Karla Sofía Gascón continúa generando titulares, esta vez con la declaración contundente de Jacques Audiard, director de la película Emilia Pérez, quien no dudó en tomar distancia de Gascón, calificando sus declaraciones como “imperdonables”.

Por Revista Quién

Tras polémicas, Jacques Audiard se desvincula de Karla Sofía Gascón

La filtración de los tuits de la actriz española de Karla Sofía Gascón que fueron calificados como racistas y xenófobos, siguen generando controversia.

A esto se suma la actitud de la protagonista de Emilia Pérez, quien, aunque ya ofreció disculpas, asegura que está siendo víctima de una campaña de odio y descalificación en su contra. Este miércoles, fue el director de la película, Jacques Audiard, quien se pronunció públicamente sobre el asunto por primera vez.

Aunque el cineasta había asistido a eventos relacionados con la película, hasta ahora no había hecho declaraciones sobre los incidentes que involucran a su actriz principal, una situación que podría tener un impacto considerable en el futuro de la película en la temporada de premios.

En una reciente entrevista con Deadline, el cineasta francés, habló sobre cómo ha cambiado en las últimas semanas la visión sobre la película.

“Por desgracia, está ocupando todo el espacio, y eso me entristece mucho. Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el ambiente excepcional que teníamos en el plató que, efectivamente, estaba basado en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es imperdonable”, aseguró.

Netflix le quita su apoyo a Karla Sofía Gascón

De igual forma, el directos aseguró que hasta el momento no ha hablado con Karla Sofía Gascón y de igual forma no tiene intenciones de hacerlo.

“No he hablado con ella ni quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella. Pienso en cómo perjudica a los demás, en cómo perjudica al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe Saldaña y en Selena Gomez. No entiendo por qué sigue haciéndonos daño”, continuó.