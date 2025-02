Pasajero enloquecido rompió la ventanilla de un avión causando pánico en pleno vuelo (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una situación inusual vivieron los viajeros de la aerolínea Frontier Airlines, cuando un hombre comenzó desesperadamente a golpear el asiento frente a él y después la ventana con su pie.

Por Semana

El vuelo cubría la ruta de Denver a Houston y tras 20 minutos los pasajeros tuvieron que sujetar con dispositivos de contención improvisados como cordones de zapatos y esposas flexibles.

El hombre no identificado supuestamente comenzó a golpear el asiento frente a él cuando la mujer sentada en el asiento le pidió a una azafata que cambiara de asiento, dijo la pasajera Victoria Clark a KHOU .

A Frontier Airlines flight from Denver to Houston turned chaotic Tuesday night when passengers had to restrain a disruptive man who cracked an interior window panel, according to witnesses on board.

Full story: https://t.co/AxP2VOh9ie pic.twitter.com/6MF2zBo8QH

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) February 7, 2025